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2024年11月12日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
盈富25年 恒生投資：續拓海外市場 藉泰國中東成功例子 主力拓日本東南亞
盈富隨恒指高位回吐 兩月市值升0.05%
1998年擊退炒家後退場 成港首隻ETF
標普調高明年港樓銷量預測 樓價料持平
內地上月社融規模新貸均遜預期
對中央刺激措施失望 恒指跌301點 午後A股帶動收窄跌幅 北水轉淨流入98億
互聯互通十周年 北水淨買入3.4萬億
港人北上消費拖累 日清食品首3季純利跌7%
中汽協：上月汽車銷量按年增7%
比特幣升穿8.4萬美元 虛幣齊落鑊 「特朗普交易」擴散 狗狗幣7天翻倍
對冲基金沽空Tesla 帳面損失至少405億
日央行會議摘要：委員對何時加息分歧
張兆聰：信証A股強勢可留意
港元定存富邦2個月年息見4.68厘
美元定存高息精選
黃雯怡：中移動上望80元
何民傑：市場招招鮮 打造《印象維港》
辛建國博士：香港如何融入國家ESG領域發展策略
薛偉傑：中俄簽署航空技術合作協議 或令中歐關係惡化
技術取勝：中升料21.3元有阻力
劉思明：科技股接力炒 個股走勢參差要慎選
周顯：怡和跟中國friend返
湯文亮：地方化債規模 中央計過數
弦岸1房特色戶雙破頂成交 734萬易手實呎2.69萬 去年6月曾煞停開售
101 KINGS ROAD今開價
Park YOHO連約戶268萬轉手 6年實蝕47%
大鴻輝放售灣仔舖 市值7億
嶺大內地生租叠茵庭3房 預付半年租金逾9萬
劉思明：科技股接力炒 個股走勢參差要慎選
【明報專訊】內地A股展現承接力，為港股提供支持。短期趨勢向好，炒政策稍為降溫，科技股接力炒得火熱，但個股走勢參差要慎選。
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