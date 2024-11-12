辛建國博士：香港如何融入國家ESG領域發展策略

港宜利用領導地位 推動綠色金融

首先，香港可以利用在金融服務領域的領導地位，推動綠色金融的發展。香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）和香港交易及結算所有限公司（HKEX）已加強對上市公司ESG報告的要求，這有助於提高企業的可持續性標準。此外，香港可以進一步發展綠色債券市場，吸引國際投資者參與，從而為內地綠色項目提供資金。

其次，香港可以加強與內地在ESG標準和監管框架方面的合作。隨着內地企業愈來愈多地參與國際市場，香港可以作為橋樑，幫助內地企業了解和適應國際ESG標準。通過舉辦研討會、培訓課程和交流計劃，香港可以促進知識和經驗的分享，從而提升整個地區的ESG實踐水平。

第三，香港可以利用專業服務優勢，為內地企業提供ESG相關的諮詢和評估服務。香港擁有一批經驗豐富的會計師、律師、顧問和評級機構，這些專業服務提供者可以幫助內地企業提升其ESG表現，並在國際市場上建立良好的企業形象。

第四，香港可以通過教育和研究，培養ESG領域的人才。香港的大學和研究機構可以開設相關課程和研究項目，例如環境社會及企業管治基準學會（IESGB） 開設的「認可專業ESG策略師」（CESGP）為學生和專業人士提供ESG知識和技能的培訓。這將有助於建立一個知識淵博和專業的ESG人才庫，支持香港和內地在這一領域的發展。

藉公私合營模式 推動ESG創新

最後，香港可以通過公私合營的模式，推動ESG創新和技術轉移。政府可以與私營部門合作，投資於綠色能源、節能技術等領域的研發。這樣的合作可以加速技術的商業化和應用，進而推動整個社會的可持續發展。

總括來說，香港在融入國家推動ESG方面具有多方面的優勢。通過加強綠色金融、促進標準和監管合作、提供專業服務、培養人才和推動創新，香港可以為國家以至全球的可持續發展做出重要貢獻。隨着ESG成為全球經濟發展的重要趨勢，香港的這些努力將有助於提升其國際競爭力，並為未來的繁榮奠定堅實的基礎。

環境社會及企業管治基準學會投資委員會副主席

[辛建國博士 全民造ESG]