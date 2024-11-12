內地上月社融規模新貸均遜預期

高盛：反映私人市場對信貸需求弱

高盛發表報告指出，10月份的社融及新增人民幣貸款較預期稍低，反映私人市場對信貸需求疲弱，家庭及企業貸款增長保持低水平，並偏向透過短期融資可將貸款展期。月內的貨幣供應則有好轉。其引述《證券時報》報道指，月內M2錄得增長，則與市場氣氛改善下，致流入銀行存款及融資存款戶口資金增加。

在新的貨幣工具政策支持下，銀行向非銀行金融機構增加貸款；及政府在數個月前加快發債，致加快財政開支有關。

內地在10月份通常為貸款淡季，銀行不急於在月內實現放貸指標，但是隨着內地在9月底推出一系列刺激政策，經濟放緩情况趨於企穩。彭博經濟學家曲天石指出，10月份的企業信貸增速低於2019至2023年平均水平，因此企業信心仍然疲軟，還需持續的政策支持。

彭博：企業乏信心 仍需政策支持

在10月份新增人民幣貸款當中，較反映住宅按揭貸款的住戶中長期貸款在月內僅增加1078億元，按月少增1162億元；較反映居民消費的住戶短期貸款只增429.8億元，亦按月少增2270億元。

至於廣義貨幣M2及狹義貨幣M1，則分別按年增長7.5%及下跌6.1%。今年首10個月人民幣貸款增加16.52萬億元，住戶及企事業貸款分別增加2.1萬億元及13.59萬億元。

社融規模增量方面，月內對實體經濟發放人幣貸款增2988億元，按月少增1.675萬億元；政府債券淨融資額增1.049萬億元，按月少增486億元，佔社融增量近75%，亦是連續第三個月處於萬億水平以上。

若按首10個月計算，社會融資規模累計27.06萬億元，按年少增4.13萬億元。當中對實體經濟發放的人民幣貸款則增加15.69萬億元，按年少增4.32萬億元。

在各類融資中增長最大為政府債券，期內淨融資按年增加7091億元，達8.23萬億元，佔社融規模增量比例達30.41%。