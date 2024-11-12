1998年擊退炒家後退場 成港首隻ETF

1998年著名對冲基金經理索羅斯為首的國際炒家群起狙擊港股港元，同年8月，政府動用外匯基金入市，在10個交易日中，政府動用逾千億港元入市大手吸納恒指成分股，政府因此通過金管局外匯基金持有大量藍籌股。在選擇退場方案時，政府選擇了一個對股票市場造成最少影響的中性方案。

25年累計總回報達185％

最終，以ETF為結構的盈富基金成立，據知港交所（0388）合併前聯交所行政總裁徐耀華有份獻計。

當時，盈富基金以333億港元（大約43億美元）的規模發行，為當時亞洲（日本除外）最大型的首次公開發售。當年政府以折讓價每基金單位12.88元向散戶出售基金單位，認購股民人人有錢賺。

盈富上市25年來累計派息每基金單位達16.08元，按昨日的收市價報20.56元，總回報達184.5％，複合年增長率約4.27%。