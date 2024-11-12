盈富隨恒指高位回吐 兩月市值升0.05%

留意到近日盈富資金淨流出

被問及近期盈富資金來源及進出數據時，恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊回應時指出，恒生投資只有盈富基金單位增量數據，沒持有人背景身分的數據。但從她與券商討論得知，相信是次升浪有長倉基金及對冲基金利用盈富增持港股，但她亦留意到近日盈富出現資金淨流出的情况。

按推斷不少機構投資者參與

李佩珊表示，於內地推出經濟措施引發升勢時，已見盈富的基金單位有增量趨勢，惟其後於恒指高位或阻力位，為投資者提供更佳獲利套現的機會時，觀察到盈富出現資金淨流出的情况。她補充說，從近期盈富買賣的資金出入量及頻率之多去推斷，相信有不少機構投資者參與。