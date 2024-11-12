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經濟

盈富隨恒指高位回吐 兩月市值升0.05%

【明報專訊】內地於9月24日推出一系列支持經濟措施，即時引爆內地及香港股市飈升，作為追蹤恒指的主要ETF盈富基金（2800）亦直接受惠，於10月2日其市值一度升達1784億元的歷史高峰，惟港股其後升幅回吐、盈富市值亦隨之而有所回落。截至昨日，盈富市值為1523億元（見圖），較10月2日市值高峰1784億元低出14.6%。另若單純從內地組合拳出招的9月24日起至昨日，恒指雖高位回吐仍累升7.5%，但同期盈富市值升幅0.05%，反映9月底大升市過後盈富已出現資金淨流出的情况。

留意到近日盈富資金淨流出

被問及近期盈富資金來源及進出數據時，恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊回應時指出，恒生投資只有盈富基金單位增量數據，沒持有人背景身分的數據。但從她與券商討論得知，相信是次升浪有長倉基金及對冲基金利用盈富增持港股，但她亦留意到近日盈富出現資金淨流出的情况。

按推斷不少機構投資者參與

李佩珊表示，於內地推出經濟措施引發升勢時，已見盈富的基金單位有增量趨勢，惟其後於恒指高位或阻力位，為投資者提供更佳獲利套現的機會時，觀察到盈富出現資金淨流出的情况。她補充說，從近期盈富買賣的資金出入量及頻率之多去推斷，相信有不少機構投資者參與。

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