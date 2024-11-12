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經濟

盈富25年 恒生投資：續拓海外市場 藉泰國中東成功例子 主力拓日本東南亞

【明報專訊】今日為盈富基金（2800）正式推出上市25周年，前年接手管理盈富的恒生投資，近期積極擴展海外市場並壯大其資產管理淨值（AUM）。恒生投資董事兼行政總裁李佩珊接受本報訪問時表示，歷年來追蹤恒指的盈富亦見證香港股票市場高低起伏，起初1999年發行333億元的盈富，如今AUM逾1500億元水平，高峰曾達約1780億元。她續稱，盈富未來將會繼續優化產品，並繼續對外開拓市場，當中主力於日本及東南亞地區拓展。

明報記者 江陵凱

盈富原本由道富環球投資管理逾22年，於2022年9月起正式改由恒生投資成為新「舵手」。李佩珊提到，恒生投資接手兩年多間盈富AUM升近五成，另基金的發行量較1999年最初發行時高出近兩倍；事實上，近期盈富日均成交額（ADT）已超越騰訊（0700）成為港股市場交投活躍的證券，獨佔港股日均成交6%、7%。截至9月份，盈富成交額更佔南向ETF通總成交額逾七成。

增外資間接參與港股

恒生投資接手後亦積極將盈富對外擴展，如去年11月已於泰國證券交易所，發行兩隻分別追蹤盈富及恒生國企ETF（2828）的預託證券，另上月底於沙特交易所發行投資盈富的SAB Invest恒生香港ETF，均令到更多外資間接參與港股市場。

李佩珊表示，SAB Invest恒生香港ETF於沙特的發行，早於去年底已開始部署，但當時正值港股市况低迷的時期，「我們用了一番功夫向中東投資者說明，第一是盈富所追蹤的成分股甚具代表性，第二為盈富納入了ETF通買賣，水源不只是香港（也包括內地資金）。」

曾考慮推「伊斯蘭版恒指」及ETF

另她亦提到，由於盈富所追蹤的恒指含娛樂板塊成份股，以及涉派息均有違於伊斯蘭教義，故曾考慮過推出「伊斯蘭版恒指」及發行相關ETF，但最終仍決定選擇推出最具代表性、追蹤恒指的盈富。

李佩珊稱，於沙特交易所上市的SAB Invest恒生香港ETF，於第二個交易日已需要增量發行，接着那數日間，亦收到來自中東機構投資者的認購查詢。

她續稱，恒生投資未來將運用泰國和中東兩個成功的例子，主力於東南亞地區拓展追蹤盈富的金融產品，滿足海外投資者分散風險的需要，而恒生投資亦曾以日本、越南及新加坡等地為目標市場作研究。

泰國推追蹤國指科指ETF

「他們（東南亞投資者）比較熟悉恒生指數，所以先講恒指會比較容易。」李佩珊稱，跟當地投資者理解後，可逐步介紹追蹤其他股指，如國指、科指或其他主題的ETF。泰國隨後亦推出追蹤恒生國指ETF、恒生科指ETF（3032），以及年初才推出恒生標普500（3195）的預託證券。

盼繼續完善盈富生態圈

「盈富基金是這麼具代表性，我們希望透過它去講好香港故事，這亦是我們過去兩年的策略，接下來亦希望再做多點（海外拓展）。」李佩珊表示，盈富發展至今已並非僅為投資工具，一方面盈富為不同市民強積金、退休金投資的一部分，另一方面投資盈富的資金一方面可流入本港不同板塊的上市公司，幫助本地經濟發展，同時其他持份者如莊家及託管商同可受惠，盼恒生投資未來可與其他持份者繼續完善盈富整個生態圈。

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