嶺大內地生租叠茵庭3房 預付半年租金逾9萬

【明報專訊】傳統暑假租務旺季雖然已過，惟位於嶺南大學附近的屯門叠茵庭，剛錄內地生預繳半年租金承租個案。祥益地產高級分行經理古文彬表示，叠茵庭3座低層G室，實用面積499方呎，3房間隔，日前獲於嶺大升讀博士的內地生以月租1.52萬元承租，並一次過預繳半年租金共涉9.12萬元，實用呎租30.5元。資料顯示，原業主2021年10月623.8萬元買入，租金回報約3厘。
新界老牌大型屋苑大埔中心亦錄得租務成交。中原分行經理楊頌堯表示，大埔中心4座低層B室，屬實用面積313方呎2房間隔，業主叫價約1.3萬元，議價後減700元或逾5%，以1.23萬元租出，實用呎租逾39元，新租客為單身客；業主今年以324萬元購入，租金回報約4.6厘。
家庭客5.4萬租晉環3房戶
市區方面，啟德半新盤嘉峯匯1A座低層B室，實用面積443方呎兩房間隔、設開放式廚房，望內園景，最新以2.28萬元租出，實用呎租逾51元；業主2020年3月以約1020.8萬元一手購入單位，租金回報約2.7厘。
港島鐵路上蓋屋苑租盤亦持續獲承接。美聯助理區域經理楊家俊表示，港鐵黃竹坑站港島南岸晉環1B座極高層A室，實用面積919方呎，3房1套間隔，獲家庭租客垂青，即使單位有租客尚未遷出，卻仍以月租5.4萬元承接，實用呎租約59元。業主2021年5月以約3208.3萬元一手購入，租金回報約2厘。