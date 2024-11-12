Park YOHO連約戶268萬轉手 6年實蝕47%

利嘉閣分行經理鄧啟林表示，PARK YOHO MILANO本月暫錄得兩宗成交，均為蝕讓個案，其中32A座低層E室，實用面積254方呎，開放式間隔，原業主最初叫價310萬元放盤，其後於本月初主動下調叫價至280萬元，最終獲投資者議價至268萬元連租約成交，實呎10,551元，做價低市價約10%，並為屋苑新低。原業主2018年8月463.2萬元一手買入，帳面蝕約195.2萬元或約42%，而當年發展商提供一系列現金回贈優惠，料連扣除稅項等使費後實蝕約217萬元或47%，為屋苑歷來蝕幅最高個案。單位現時每月租金約9300元，以最新成交價268萬計，回報約4.1厘。

尚悅‧嶺1房309萬沽 6年實蝕28%

同區另外兩個半新盤亦錄得蝕讓個案，其中元朗尚悅‧嶺2座中層E室，實用面積267方呎，1房間隔，以309萬元沽出，實呎11,573元。原業主2018年11月411.2萬元一手買入，持貨約6年，帳面蝕102.2萬元或25%，連使費料實蝕約115.4萬元或28%。此外，美聯區域經理王偉健表示，元朗朗屏8號3座高層D室，實用面積533方呎，3房間隔，以655萬元易手，實價約12,289元。原業主2016年641萬元一手買入，帳面雖微賺約14萬元或2%，惟連使費計料實蝕約15萬元或2%。

大興兩房386萬沽 4年多實蝕近四成

屯門大興花園亦錄得大幅蝕讓個案。中原高級分區營業經理鍾宏遠表示，大興花園2期5座高層E室，實用面積475方呎兩房間隔，以386萬元沽出，實呎8126元。原業主2020年1月以600萬元買入，持貨4年多，帳面蝕214萬元或36%，連使費料實蝕約228萬元或38%。