101 KINGS ROAD今開價

示範單位短期開放予公眾

樓盤開價前，發展商昨日率先向傳媒開放設於銅鑼灣Tower 535的示範單位，料短期內開放予公眾參觀。示範單位分別為1伙兩房及1伙3房間隔，每款戶型有連裝修及「清水樓」展示。其中一間連裝修示範單位以28樓L室為藍本，實用面積434方呎兩房間隔，擁3.45米特高樓底，由著名室內設計事務所設計，採禪意日式風格，用上淺色木材佈置，房門以紙窗裝飾。

太子道西233號 今開現樓予傳媒

同屬單幢盤、新地（0016） 及會德豐合作發展的何文田太子道西233號，上周上載樓書後，今日亦對傳媒開放現樓示範單位及住客會所。發展商早前已預告，首批將推出8伙4房單位招標，包括4伙高層特色戶。樓盤提供75伙，單位實用面積由最細375方呎兩房戶，至最大1748方呎4房戶，大多數為3房或以上戶型，主打千呎4房大宅。另上月已獲批預售的永泰地產（0369）上水粉錦公路雲向，亦有機會短期開放示範單位，項目提供765伙，樓花期長約28個月。