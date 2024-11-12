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經濟

香港地產

弦岸1房特色戶雙破頂成交 734萬易手實呎2.69萬 去年6月曾煞停開售

【明報專訊】市場未有全新焦點大盤登場，本月整體一手交投雖有所放緩，惟美國上周再減息0.25厘後，昨日不少新盤均錄得高價、或沉寂一段時間後的「破冰」成交。去年6月首輪開售前突然急煞停、今年4月變相減價再出擊的莊士中國（0298）鴨脷洲弦岸，新錄頂層28樓D室連天台特色戶成交，單位屬實用273方呎1套房設計、連151方呎天台，成交價734.37萬元、實呎2.69萬元，成交價和呎價均創項目新高，據悉買家為便利子女上學而購入單位，並獲發展商贈送智能家居裝置和嵌入式儲物櫃等。

明報記者 林可為

弦岸目前已屆現樓，莊士中國去年6月中公布首批50伙開價，折實均呎高見26,862元，以首批折實均呎計，當時貴絕香港仔單幢新盤，原計劃去年6月底首輪發售25伙，但開售前，突然公布首批25伙全數停售。直至今年4月，發展商更新價單，新增多項折扣優惠，價單上50伙基本折扣由原來最高16%折扣，提高至32%，亦有10伙額外提供7%至9.75%折扣，即最高折扣41.75%，變相減價。今年4月迄今，弦岸累沽10伙、吸金約4400萬元。

42 TUNG ST.破逾1年悶局

特色戶實呎2.6萬沽

至於「破冰」成交，由太古前「大班」簡基富領軍的The Development Studio發展、已屆現樓的上環東街42 TUNG ST.，新售出5樓實用面積585方呎兩房設計、連363方呎平台特色戶，成交價1539.3萬元、實呎2.63萬元，為項目去年8月後，逾一年來首宗成交；項目15樓實用面積585方呎兩房戶，去年8月以2423.8萬元售出、實呎4.14萬元，兩伙共套現逾3963萬元。

新界方面，遠展（0035）旗下大埔公路沙田嶺段、同屬現樓的畢架．金峰，新錄繼今年4月後、7個月來首宗成交，位於第1座9樓B室、實用面積1337方呎3房戶，連車位以2529.5萬元、實呎1.89萬元沽出，買家可獲約177萬元租金回贈，等同成交價約7%。

畢架．金峰7個月以來首錄成交

除上述創新高價或「破冰」成交外，昨日一手市場亦不乏大手客入市成交。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，啟德跑道區天瀧、大角嘴利奧坊‧壹隅，合共售出6伙、單日套現逾2億元，其中天瀧第3座7樓A室、B室，由同一組大手客購入，單位實用面積1102及1085方呎（ 總樓面共2187方呎），同屬3房戶，以兩伙總作價6878萬元計、實呎3.14萬元。

另合景泰富（1813）與龍光（3380）合作、已屆現樓的鴨脷洲凱玥，透過招標售出第2座8樓、9樓B室，同為實用面積2604方呎4房間隔，連車位成交價同為7900萬元、實呎3.03萬元，市場估計由同一組買家購入，屬凱玥本月首錄成交。綜合市場資訊，11月至今整體一手成交累錄約400宗。

相關字詞﹕凱玥 利奧坊‧壹隅 天瀧 畢架．金峰 上環東街42 TUNG ST. 簡基富 弦岸 莊士中國

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