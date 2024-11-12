港人北上消費拖累 日清食品首3季純利跌7%

香港及其他亞洲業務收入減4%

日清指出，首3季度收入跌3.2%至28.62億元，香港及其他亞洲業務收入減少3.9%至10.98億元，由於香港消費者於日用品方面的消費流向大灣區周邊地區，抵消了亞洲其他地區的增長。內地業務收入減少2.7%（按當地貨幣計為減少1.5%）至17.64億元，由於較弱的消費者情緒及人民幣兌港元貶值。

期內，綜合毛利為9.97億元，按年減少0.8%；毛利率為34.8%，按年擴大0.8個百分點，主要由於期內原材料及購買成本減少所致。

移民增 伙母企設合營拓澳紐

另外，日清同日公布與母公司日清日本旗下的日清亞洲訂立合營協議，成立名為Australia Nissin Foods Pty., Ltd.的合營公司，主要於澳洲及新西蘭從事即食麵、零食、穀物片及其他食品的進口及銷售。集團及日清亞洲分別擁有該公司51%及49%權益，當中日清食品將以現金注資102萬澳元（相當於約523萬港元）作為合營公司之股本，有關注資由集團內部資源撥付。合營公司將成為公司非全資附屬公司，其業績將併入集團財務報表之內。

澳紐需求增長超全球平均

日清表示，近年來移民至澳洲及新西蘭的亞洲人數上升，帶動兩國人口增加。澳洲及新西蘭的即食麵需求量複合年增長率分別為4.5%及5.1%，均超過3.1%的全球複合年增長率，即食麵市場實現持續健康增長。新成立的合資公司將加強集團在澳洲及新西蘭市場的地位，並擴大集團的收入來源。

日清續指通過一系列策略性併購，集團正逐步提高運營效率，推動可持續及長期增長策略，並更能迎合消費者不斷變化的喜好。