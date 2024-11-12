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經濟

互聯互通十周年 北水淨買入3.4萬億

【明報專訊】下周日（17日）為互聯互通推出的十周年，港交所（0388）昨日發表《內地與香港資本市場互聯互通十周年白皮書》，據白皮書資料顯示，截至8月16日，南水累計淨買入內地A股市場約1.8萬億元人民幣。而截至今年9月底，北水累計淨買入近3.4萬億港元。今年首3季北水淨買入達5036億港元，為2020年全年淨買入歷史高峰6721億元的約75%（見圖）。

南向ETF累計成交1.05萬億

截至今年9月底，內地投資者透過港股通持有的證券資產總市值逾3.3萬億港元，相當於互聯互通推出首年、即2014年底時130億港元的200倍；同期國際投資者透過滬深股通，所持有的內地證券資產總市值逾2.42萬億元人民幣，為2014年底1080億元人民幣的約21倍。

今年首3季度計，南水和北水的日均成交額（ADT），分別為1233億人民幣和383億港元，與2014年開通首月相比，分別增長21倍和40倍，佔內地市場成交總額的6.7%、香港市場成交總額的16.9%。

ETF通方面，截至今年9月底，北向ETF累計成交3560億元人民幣，南向ETF累計成交1.05萬億港元。今年首3季，北向ETF的ADT為17.6億元人民幣，為2022年7月開通當月的89倍。南向ETF交易日均成交25.3億港元，約為開通當月的12倍。

債券通方面，債券北向通的ADT由開通首月的15億元人民幣，增長至今年首9個月的439億元人民幣；互換通方面，北向互換通已吸引65家境外機構入市，按月計算的日均成交名義本金，從推出首月的約30億元人民幣，增至截至今年9月底的近180億元人民幣。

相關字詞﹕北水 ETF通 債券通 淨流入 滬深股通 港股通 港交所 互聯互通 互聯互通10周年

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