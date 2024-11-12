對中央刺激措施失望 恒指跌301點 午後A股帶動收窄跌幅 北水轉淨流入98億

恒指裂口低開470點，最多跌576點，低見20,151點，午後A股向好，港股跌幅收窄至223點，收市跌301點，是10月31日後收市新低；港股連跌兩日，累挫526點。國指跌1.4%；科指曾一度轉升，收市跌0.4%。大市成交2043億元，較上日減少12%，是11月5日後最少。北水淨流入98.65億元，終止單日流出。北水淨買入最多的是盈富基金（2800），淨入達34.9億元；其次是恒生中國企業（2828），淨入達13.5億元。

重磅科網股個別發展，小米逆市升3.5%，騰訊（0700）、美團（3690）及京東（9618）跌近2%至3%。據報台積電應美國要求，停止向中國供應先進AI晶片，晶片及手機設備股逆市造好，華虹半導體（1347）升逾7%；舜宇（2382）升逾4%。

中升飈兩成停牌 與賽力斯訂協議

中升（0881）繼上周五急升26%後，昨再急升21%後中途停牌，停牌前報18.94元。公司昨晚就股價暴升發通告指出，與賽力斯簽訂了初步協商協議，同意就合作分銷其旗下的新能源汽車進行進一步磋商。除上述商業機會以外，並不知悉有關導致公司股份的成交價格及成交量暴升的任何原因。

龍湖跌半成為最差藍籌

內房股沽壓大，龍湖（0960）跌半成，為表現最差藍籌。花旗發表報告指出，人大上周五雖增加6萬億元人民幣地方政府債務限額，但與消費相關的刺激措施似乎較為間接且低於市場預期。投資者可能會寄望下月召開的中央經濟工作會議，再有進一步刺激經濟措施。

花旗偏好A股而非H股，認為前者更直接受惠於內地刺激政策，及美國政策問題帶來的波動較小。

另外，高盛發布的全球資金流向報告指出，截至11月6日的一周內，全球股票基金淨流入達360億美元，但中國股票基金連續淨流出第四周，早前外資大幅流入內地股市情况在近周已稍為扭轉。

分析：恒指兩萬點有支持

獨立股評人熊麗萍表示，港股昨早段跌過籠，市場對上周的救市規模「不收貨」，但她認為影響不大，因特朗普就任美國總統後，其貨幣、財政政策及關稅措施等均會出現變數，故認為中央不會「一次過」推出所有政策，預期後市不會太淡，兩萬點有支持。

明報記者