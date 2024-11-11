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經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

10月股債雙殺 MPF宜分散風險

【明報專訊】中央今年9月底推出「組合拳」救市，刺激內地和香港股市飈升，恒指一度升見23,000點，惟於10月回吐，拖累強積金（MPF）「香港股票基金」表現，而「歐洲股票基金」受俄烏戰爭及以色列與鄰近地區衝突影響，表現亦疲弱，雙雙於10月跌逾5%。由於美國大選後，全球政經潛在改變，因此有強積金專家建議，MPF成員可繼續分散風險於不同股票區域中，甚至增配固定收益類別基金，平衡個人投資組合風險。

明報記者 袁國守

強積金諮詢機構GUM發表2024年10月份強積金成績表，強積金指數全線下跌，「GUM強積金綜合指數」下跌2.8%，報247點；「GUM強積金股票基金指數」下跌3.6%，報336.1點；「GUM強積金混合資產基金指數」下跌3.3%，報248.2點；「GUM強積金固定收益基金指數」下跌0.5%，報128.5點。今年10月份，MPF成員人均虧損7953元，但年初至今合計，賺23,416元。

年初迄今歐洲股票基金表現最差

單看股票基金表現，10月份所有股票基金均錄得虧損，其中「歐洲股票基金」和「香港股票基金」跌幅最大，分別下跌5.5%和5.2%。GUM指出，在歐洲，持續的俄烏戰爭及以色列與鄰近地區的衝突，使得「歐洲股票基金」表現疲弱；另一方面，內地和香港股市對政策過度樂觀，香港市場大幅上漲後回歸冷靜謹慎，影響了「香港股票基金」的表現。

不過，2024年初至今，全部股票基金類型均保持正回報，而「香港股票基金（追蹤指數）」表現最標青，回報達21.4%。緊隨其後為「美國股票基金」及「大中華股票基金」，年初迄今分別累升18%及17.4%，而年內表現相對最差是「歐洲股票基金 」，僅升2.5%（見表）。

美大選結果或改變政經大勢

GUM常務董事陳銳隆指出，中央推出的刺激經濟「組合拳」政策，令內地和香港股市表現強勁，恒指一度高見23,000點，雖然在10月出現調整，但仍穩住在20,000點以上，因憧憬內地擬發10萬億元債；同時，美國經濟數據大致穩健，市場普遍預期聯儲局將放慢減息步伐，增強了對美國經濟「軟着陸」的信心。他認為，受港股反彈的推動，預計今年整體強積金表現將十分理想。

另外，就資產配置方面，GUM策略及分析師雲天輝表示，強積金10月份股債出現不同程度的下跌，所有股票基金類別錄得負回報，且美國大選結果將增加未來潛在政經改變， 故MPF成員可以考慮繼續分散風險於不同股票區域中，甚至增配固定收益類別基金去平衡風險，而強積金保守基金繼續錄正回報，可以成為資金的避風港。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，由於強積金10月份錄得約2.85%的單月投資虧損，強積金總資產和成員平均帳戶結餘均有所下跌；MPF總資產從約1.327萬億元，降至約1.293萬億元，而475萬成員的平均帳戶結餘下跌約7200元，至約271,900元。

預設投資策略成理想選擇

叢川普表示，儘管出現投資虧損，強積金仍錄得自2017年以來最好的首10個月回報表現，仍相信MPF總資產和成員平均帳戶結餘在年底將再創紀錄。他指出，如強積金在11月和12月能保持2024年的平均單月回報，強積金總資產應會突破今年第三季的1.327萬億元歷史高位。

此外，叢川普稱，在2024年完結時，強積金總資產及成員平均帳戶結餘有望能再創紀錄的關鍵，是保持耐性和投資多元化。他指出，人們總是很想對市場波動作出反應，但保持投資多元化和耐性對MPF成員來說至關重要；對許多強積金成員來說，積金局提倡的預設投資策略（DIS）基金是理想的選擇，其低收費、投資多元化和預設投資策略的自動降低風險機制，消除了短線交易的誘惑。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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