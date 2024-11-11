原築原則兩房呎價低見8541元

明報記者 歐陽慧恩

美聯營業經理曹錦輝表示，原築第1座低層單位，實用面積480方呎、原則屬兩房間隔，新近獲新婚上車客以410萬元承接、實呎約8541元；原業主2016年以413.8萬元買入單位，持貨8年帳面微蝕3.8萬元或1%，連使費料實蝕20萬元或5%。

原業主連使費料蝕5%離場

曹續指出，受息口及樓價回落帶動，住宅物業租金回報率上升，加上銀行定期存款息率下跌，吸引投資者資金回籠樓市，料年底前二手屋苑交投量將逐步回升。

貝沙灣極低層2080萬沽 料輸三成

市區屋苑方面，不乏二手蝕讓成交；市場消息指出，薄扶林豪宅貝沙灣6期第6座極低層單位，實用面積1126方呎、3房1套連士多房間隔，新近以約2080萬元售出、折合實呎約18,472元，對比同座、同類單位過往成交，成交價重返約2010年水平；原業主於2020年以3100萬元連一個車位購入，由於今次未出售車位，扣除屋苑車位價值約200萬元計算，估計帳面蝕約820萬元或26%，連使費估計實蝕約1000萬元或約三成。

另市場消息指出，九龍塘畢架山一號第15座中層單位，實用面積1451方呎、4房1套連工人套房間隔，以約3680萬元連車位易手、實呎25,362元；原業主於2014年以4200萬元連車位購入，持貨10年，現帳面蝕讓約520萬元或12%，若連同使費在內，有可能實蝕約780萬元，實際蝕幅約19%。

半山捌號開放式售480萬 4年實蝕34%

代理消息指出，樓齡約4年的港島半山捌號，新錄中層單位二手成交，實用面積202方呎，屬於開放式間隔，新近以480萬元易手、實呎23,762元；原業主於2020年以685.67萬元一手購入，帳面蝕205.67萬元或30%，連使費有可能實蝕235萬元或34%。

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