布少明：利好因素續現 料樓市拾級而上

另外，減息後的按揭利率已較最新9月份差估署A類私宅租金回報率3.7%更低，加上租金上升，根據美聯租金走勢圖，9月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約37.9元，連升7個月及創5年新高，令不少細單位物業出現「供平過租」，勢吸引用家進一步「轉租為買」。

息口走勢以外，上一周美國總統大選同樣是全球聚焦的重點，最終前總統特朗普勝出。值得留意的是，無論是哪個當選總統，都會持續「保護主義」政策，對中國商品增加關稅；同時，政局變化對投資市場的影響，往往相對短暫，所以大選結果對樓市的影響，早已被市場消化。

與此同時，上周另一重點議題，是日前全國人大常委會的刺激經濟措施，公布規模約10萬億元人民幣資源化解地方政府債務，以助市場解燃眉之急，亦大致符合市場預期。

個人估計，在市場不明朗因素盡去，以及眾多利好樓市因素支持下，預計第四季樓價有望回升約3%，全年跌幅將收窄至5%內。至於交投方面，預期第四季成交量將超越原先預期，整體將「拾級而上」，估計一手成交量有望升至5500宗，按季急升逾1.3倍，並創自2019年第二季後的5年半新高；同期二手住宅成交量有望同步上升，挑戰1.15萬宗，按季升約三成，創7季新高。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]