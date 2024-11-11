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經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：高薪一族撐起豪宅市場

【明報專訊】今年2月發表的《財政預算案》全面「撤辣」後，相隔大半年後，《施政報告》再放寬按揭成數及優化新投資者入境計劃，豪宅最為受惠，加上來自高薪一族的財富效應，以及美國上周再減息，推動樓市形勢持續向好。

10月一手成交近3000宗，較9月約740宗升近3倍，創7個月新高；豪宅銷情更見凌厲，10月錄得逾180宗樓價3000萬元以上一手成交，較9月升逾兩倍，直逼今年3月約185宗大旺市水平。上月豪宅買賣金額逾105億元，佔整體一手達三成。

豪宅成為轉勢火車頭，相信與本港高薪一族人數增多相關。據稅局最新一份年報資料，2022/23年度年薪逾100萬元、平均交稅金額最少11萬元的高薪一族有22.4萬人，按年多9993人或5%，連升20年，創有記錄以來新高。若對比2013/14年度僅12.6萬人，這批年薪逾百萬的社會精英，其人數於過去10年大幅急升八成，不少來自各地「專才」；英國桌球天王、7屆世界冠軍「火箭」奧蘇利雲申請優才計劃獲批，並已來港成為香港居民。若按入息組別統計，以年薪150萬至200萬元的人數增幅最高，過去10年激增94%，2023/24年度有45,891人；其次是年薪100萬至150萬元，升幅亦達83%，人數亦最多，由10年前64,870人，增至118,548人。

銀行放寬按揭後，樓價3000萬元以上豪宅可承造七成按揭，月供大約9.8萬元，以供款佔入息比一半計，買家需要月入約20萬元，意味全港最少2.7萬名納稅打工仔有能力做豪宅業主。隨着經濟復蘇，樓市辣招撤除，於近期樓市轉勢初期，豪宅市場率先起動，相信於財富效應下，豪宅市場將一直走俏。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]

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