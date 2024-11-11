摩根大通亞洲：逆市創3年高 小米購28823

【明報專訊】上周五重磅科技股美團（3690）及騰訊（0700）均高開低走，汽車股走勢相對理想，吉利（0175）及小米（1810）午後維持約2%至3%升幅，當中小米更曾升穿29元水平，創2021年6月以來高位。彭博引述市場分析指出，小米最近推出的新款電動車或有助擴大高端客戶市場，並提升平均銷售價格。另外市場亦憧憬小米可望受惠於內地近日推出的家電及消費電子產品補貼政策，料對物聯網收入或有正面影響。
如投資者部署短線追入可注意小米購（28823），行使價38.93元，實際槓桿4.6倍，2025年6月25日到期。如計劃趁高做淡可參考小米沽（28894），行使價23.33元，實際槓桿4.3倍，2025年5月13日到期。較進取的投資者可留意小米牛熊證，小米牛（59468），收回價27元，實際槓桿12.7倍，看淡可參考小米熊（54277），收回價30元，實際槓桿14.2倍。
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