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經濟
2024年11月11日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
李小加：互聯互通完成一半 冀納新股通 稱現時中國元素居多兼局限二級市場
憶述當年最難解決跨境資金進出
北水佔港股日均成交近17%
騰訊周三放榜 上季經調整純利料升21%
Nuveen：特朗普勝選利經濟 美股展升浪
富蘭克林鄧普頓Dover：長債息料見近5厘 美恐掉頭加息
雷志海：內地增發6萬億地方債 如飲中藥固本培元
希迪智駕收入急增 仍未扭虧
教授倡港把握供應鏈趨複雜機遇 促善用資訊流資金流優勢
攜程：中東潛力無限 擬設更多辦公室
Check Point推網安諮詢 助企業迎合規新例
順豐通過上市聆訊 預計月內港掛牌
外電稱美促台積電 今起停供華AI晶片
元宇宙會議方案 冀打破語言地域限制
開發一年多 投入逾800萬
施政報告放寬按揭 買樓仍須審慎
環球經濟數據
劉思明：憧憬業績 騰訊Call 27178
張兆聰：炒落後較值博 揀物流股
張兆聰：ARKK受惠持倉股大漲
伍禮賢：「特朗普交易」帶挈比特幣ETF
涂國彬：大選勝負已定 幣策利好金價
陳大為：聯儲局早已「偷步」減息
袁國守：增量政策出籠 吼中資金融股
謝偉銓：善用新區土地 促進市民向上流動
《幫你格價》：趁再減息前 做4厘息美元定存
沈永年：南中高速通車 便利跨城出行
陳正犖：歐減息幅度或超聯儲 長遠利淡歐元
許健生：特朗普當選 比特幣創新高
溫傑：醫護需求續增 利百本醫護
袁國守：美大選後 羅素2000料未升完
林少陽：特朗普或帶動通脹 微調投資策略
技術取勝：騰訊處20周線之上
李聲揚：領展業績好 受累「外圍因素」
蔡金強：有點耐性 讓子彈飛一陣
艾雲豪：從可持續角度重溫《米芝蓮摘星奇緣》
李順威：股市最好表現將降臨
劉思明：獲利盤考驗強勢板塊承接力
瑞銀亞洲：傳發布AI眼鏡 百度牛66556
摩根大通亞洲：逆市創3年高 小米購28823
周顯：美搞科技競賽 料由馬斯克佈局
王弼：「侵叔」回歸 買股也要買債
曾淵滄：「特朗普恐懼症」令港股震盪
湯文亮：投資物業的年代已過去
陳永傑：高薪一族撐起豪宅市場
廖偉強：樓市藥到病除 一手成交旺
布少明：利好因素續現 料樓市拾級而上
馬泰陽：多項利好消息 樓市迎來新機遇
中信泰富：豪宅帶動 明年樓價睇升10% 峻譽‧渣甸山料明年中獲入伙紙 部署現樓賣
內地年輕高端才俊 成潛在客戶群
大手客1395萬購3伙PARK SEASONS一房戶
嘉里相關人士1.1億購帝滙豪庭兩伙
上月商舖租賃323宗 按月升近兩成
瑜悅鄰近港鐵站 基座設商場
原築原則兩房呎價低見8541元
10月股債雙殺 MPF宜分散風險
劉思明：獲利盤考驗強勢板塊承接力
【明報專訊】港股上周炒政策出台的情緒高漲，直到周五出現反高潮，並在收市後持續調整。短線獲利盤可正好測試上周資金流入僅只為投機或是建立好倉，而強勢行業也可看到是否經得起考驗。
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