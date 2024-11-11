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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：醫護需求續增 利百本醫護

【明報專訊】百本醫護（2293）主要從事為個人及機構客戶提供醫護人手解決方案服務，在服務過程中根據該等客戶的具體要求配置醫護人員。集團亦提供外展個案評估相關服務、提供疫苗接種服務、銷售商品及提供診所服務。以上個財政年度計（截至今年6月30日），來自提供醫護人手解決方案服務的收入佔總收入的比重達81.5%。

上段提到的醫護人手解決方案，以個人需要為例，可細分為24小時私家看護及家居上門護理等。前者指出，集團旗下登記的合資格專業醫護人員，可24小時輪替，貼身照顧長者、病者、初生嬰兒、幼童、孕婦以及產婦。

至於對機構客戶，集團會因應客人的個別情况及需要，即時制訂針對性的管理策略，並選配合適的專業醫護人才，以強化客人的醫護人手資源，解決它們所面對的正規人手流失或短期人手不足問題。目前集團為香港醫院管理局屬下的醫院、各大私家醫院、診所、安老院、療養院以及其他醫療機構，提供即時、全面以及多元化的醫護人手管理方案。

業績方面，2024年財年的收入為9480萬元，按年減少了25.1%；期內溢利則回落至3090萬元。表面上數據不算理想，但根據管理層指出，隨着香港政府撤銷新冠病毒（COVID-19）的防控措施，相關的檢測中心及大部分社區疫苗接種中心均關閉，導致對醫療及健康評估服務的需求減少，令收入按年計出現較大變化，並非業務前景有變。鑑於人口老齡化及對醫護人手解決方案的結構需求不斷增加，管理層對此核心業務的中長期持續增長持樂觀態度。

為了努力維持龐大且多元化的登記醫護人員規模以把握發展機遇，該集團提供廣泛的會員福利以吸引及留住登記醫護人員。截至2024年6月30日，已向集團登記的醫護人員數目約有29,800名，較去年的27,000名增加約2800名或10.4%。

此外，集團在旺角地區的自置物業內，精心構建了一個集醫療保健及智慧居家人工智能養老科技和數據，成為新生產要素的服務平台「HealtHub」。集團正深入推動多元化的服務板塊，為社區市民提供一站式、並以家庭健康為核心的綜合服務。管理層正主動探索業務機會，包括與戰略合作伙伴結盟或合作，以尋求各種增長機遇。

最後值得一提的是公司股息率甚為吸引。集團早前已宣布末期息為每股2.5仙（除淨日為12月3日），若連同中期息每股5仙計算，全年派息達7.5仙，以現價0.65元計算，股息率達雙位數。當然，派息並非保證，會受業績所影響，因此相關股息率只作參考。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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