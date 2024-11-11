陳正犖：歐減息幅度或超聯儲 長遠利淡歐元

英鎊兌美元受制1.3110

然而從長遠來看，如果美國潛在關稅導致歐洲經濟增長放緩，歐洲央行放鬆貨幣政策的力度可能比市場預期更積極，目前貨幣市場定價2025年9月前聯儲局有機會減息約80個點子（100點子等於1厘），歐洲央行將減息約120個點子，美國及歐洲息差或擴大，屆時或增加歐元兌美元的下行壓力。

英鎊在美元急升後也走弱。英國採購經理指數和消費物價指數降溫，英倫銀行一如預期減息25個點子至4.75厘，英鎊兌美元上行空間可能在50日移動平均線1.3110附近受到限制，技術支持位在8月低位1.2670，英鎊近期或於此區間內反覆偏軟。

渣打香港財富方案高級投資策略師

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳正犖 匯市前瞻]