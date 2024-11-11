明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
新經濟新天地

元宇宙會議方案 冀打破語言地域限制

【明報專訊】近年，先後出現了多個演唱會以「元宇宙」概念為賣點。有本地科技公司認為，與其局限在少數演唱會上使用，倒不如將有關技術標準化、普及化，擴大應用到大型會議、研討會甚至創業比賽等，以協助打破語言和地域限制，以及加強參加者的互動體驗。有關方案已開發完成，未來兩個月將會有兩個活動率先使用。

明報記者 薛偉傑

MUXIC Limited行政總裁鄒健宏表示，最初是因為該公司接到生意，為演唱會開發技術，以加強互動，「例如，觀眾可以（在網上）向歌手派心心、留言鼓勵或點唱。甚至，觀眾間也可以『虛擬擁抱』等」。

當時他覺得，每接到一單這種生意，公司都要花大半年開發，但這種生意不是常有，好像不太划算；是否可以將有關技術標準化、普及化、重用，以擴大市場和應用範圍？他想到，大型會議模式和演唱會相近，但數目和舉行頻率高得多。而且，現時很多研討會都同時在線下和線上舉行，該公司以往為演唱會開發、着重虛實結合的技術，正派上用場，於是決定將相關技術作進一步整合、開發、優化和標準化，成為一套「元宇宙會議方案」。

支援多種語言 數字化身與真人同步

鄒健宏指出，元宇宙會議方案有幾個特點。第一，透過語音辨識和翻譯技術，支援多種語言，暫時為英語、廣東話、普通話。講者以任何其中一種語言演說，系統可自動辨識，即時翻譯，讓現場大屏幕同時出現多種語言字幕，方便現場觀眾。至於在網上收看的觀眾，可在登入時選定一種語言，之後所有講者演說都會自動翻譯。網上同時參與的觀眾，最多可達5000人或以上。理論上，方案可支援很多種語言，但廣東話和其他語言互譯較複雜，為保持較高準確率，該公司初期只支援英語、廣東話、普通話。

第二，網上觀眾可選擇觀看講者真人或「數字化身」。數字化身的動作和真人相同，以及接近同步。因為元宇宙會議方案會使用人工智能技術分析講者的動作，然後控制其數字化身做出相同動作。

第三，當講者正在演說時，任何觀眾都可以透過網上發問，讓講者選擇是否回應。而且，考慮到講者逗留的時間有限，元宇宙會議方案特別有一個「左右腦」功能，可以在會議之後代替講者，來繼續回答網上的問題（事先需獲得講者的同意和授權）。

「左右腦」功能代講者回答問題

「左右腦」是指會用到兩個人工智能大型語言模型（LLM），來代替講者回答問題。第一個大型語言模型是該公司自行開發和訓練的，視作「右腦」，講者需要事先將其講稿或者簡報檔案交給該公司，讓該公司對這個大型語言模型進行「加操」；第二個是ChatGPT，視作「左腦」。

實際運作時，觀眾在網上發問而講者未有回答的問題，會先傳給「右腦」；若「右腦」能夠全部答到，就即時輸出答案。若「右腦」有資料不齊全或不肯定（尤其涉及最新經濟或金融數據等），未能完全回答，則會交給「左腦」去找。之後，「左腦」再將有關資料傳送回「右腦」。「右腦」對那些資料篩選，將具有政治、宗教、暴力或色情敏感字句過濾，結合它原有答案，才輸出成最終答案。

這個「左右腦」功能，一方面有如讓講者「分身」，滿足到大批想發問的觀眾；另一方面也相當穩陣。時間方面，即使是用到「右腦→左腦→右腦」這個模式，亦只需兩至三秒，已可輸出答案。而且，在網上發問的觀眾還可以自由選擇，公開或不公開問題；若選不公開，只有他自己能夠看到問題和答案。所以，理論上，可以讓數千個觀眾都有不同的體驗。

元宇宙會議方案現已完成開發，將會應用在12月一個財經界頒獎禮，以及明年1月一個上市公司年會。鄒健宏表示，現時仍然有些屬於試推性質，該公司未定下正式收費計算方式，所以對這兩個活動主辦機構收費只屬「象徵式」。但他相信，只要證實到運作暢順，將來可能會有不少活動採用，每個月幾場也不出奇。

尤其是涉及到科技、學術的研討會，未必很多人可抽時間搭飛機到場出席。若採用元宇宙會議方案，可讓不同國家的人參與和認知，甚至部分講者也不必親身出席。此外，大型展覽會、創業比賽等同樣適合採用，尤其是連續數日舉行的「黑客松」比賽。

今年7月中舉行的「虛擬經濟博覽及會議」，已應用這個方案的技術。當時，參加開幕禮的現場觀眾可進入一個投票網站，自由輸入字詞。最多人輸入、屏幕上出現頻率最高的幾個字詞，就被AI系統採用，成為創作歌曲的主題。然後，AI系統即時生成了一首英文歌，由主辦機構負責人的數字化身唱出來。

[新經濟新天地]

相關字詞﹕左右腦 尹光 研討會 會議 虛實結合 演唱會 鄒健宏 元宇宙

上 / 下一篇新聞

李小加：互聯互通完成一半 冀納新股通 稱現時中國元素居多兼局限二級市場
李小加：互聯互通完成一半 冀納新股通 稱現時中國元素居多兼局限二級市場
憶述當年最難解決跨境資金進出
憶述當年最難解決跨境資金進出
北水佔港股日均成交近17%
北水佔港股日均成交近17%
騰訊周三放榜 上季經調整純利料升21%
騰訊周三放榜 上季經調整純利料升21%
Nuveen：特朗普勝選利經濟 美股展升浪
Nuveen：特朗普勝選利經濟 美股展升浪
富蘭克林鄧普頓Dover：長債息料見近5厘 美恐掉頭加息
富蘭克林鄧普頓Dover：長債息料見近5厘 美恐掉頭加息
雷志海：內地增發6萬億地方債 如飲中藥固本培元
雷志海：內地增發6萬億地方債 如飲中藥固本培元
希迪智駕收入急增 仍未扭虧
希迪智駕收入急增 仍未扭虧
教授倡港把握供應鏈趨複雜機遇 促善用資訊流資金流優勢
教授倡港把握供應鏈趨複雜機遇 促善用資訊流資金流優勢
攜程：中東潛力無限 擬設更多辦公室
攜程：中東潛力無限 擬設更多辦公室
Check Point推網安諮詢 助企業迎合規新例
Check Point推網安諮詢 助企業迎合規新例
順豐通過上市聆訊 預計月內港掛牌
順豐通過上市聆訊 預計月內港掛牌
外電稱美促台積電 今起停供華AI晶片
外電稱美促台積電 今起停供華AI晶片
開發一年多 投入逾800萬
開發一年多 投入逾800萬
施政報告放寬按揭 買樓仍須審慎
施政報告放寬按揭 買樓仍須審慎
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：憧憬業績 騰訊Call 27178
劉思明：憧憬業績 騰訊Call 27178
張兆聰：炒落後較值博 揀物流股
張兆聰：炒落後較值博 揀物流股
張兆聰：ARKK受惠持倉股大漲
張兆聰：ARKK受惠持倉股大漲
伍禮賢：「特朗普交易」帶挈比特幣ETF
伍禮賢：「特朗普交易」帶挈比特幣ETF
涂國彬：大選勝負已定 幣策利好金價
涂國彬：大選勝負已定 幣策利好金價
陳大為：聯儲局早已「偷步」減息
陳大為：聯儲局早已「偷步」減息
袁國守：增量政策出籠 吼中資金融股
袁國守：增量政策出籠 吼中資金融股
謝偉銓：善用新區土地 促進市民向上流動
謝偉銓：善用新區土地 促進市民向上流動
《幫你格價》：趁再減息前 做4厘息美元定存
《幫你格價》：趁再減息前 做4厘息美元定存
沈永年：南中高速通車 便利跨城出行
沈永年：南中高速通車 便利跨城出行
陳正犖：歐減息幅度或超聯儲 長遠利淡歐元
陳正犖：歐減息幅度或超聯儲 長遠利淡歐元
許健生：特朗普當選 比特幣創新高
許健生：特朗普當選 比特幣創新高
溫傑：醫護需求續增 利百本醫護
溫傑：醫護需求續增 利百本醫護
袁國守：美大選後 羅素2000料未升完
袁國守：美大選後 羅素2000料未升完
林少陽：特朗普或帶動通脹 微調投資策略
林少陽：特朗普或帶動通脹 微調投資策略
技術取勝：騰訊處20周線之上
技術取勝：騰訊處20周線之上
李聲揚：領展業績好 受累「外圍因素」
李聲揚：領展業績好 受累「外圍因素」
蔡金強：有點耐性 讓子彈飛一陣
蔡金強：有點耐性 讓子彈飛一陣
艾雲豪：從可持續角度重溫《米芝蓮摘星奇緣》
艾雲豪：從可持續角度重溫《米芝蓮摘星奇緣》
李順威：股市最好表現將降臨
李順威：股市最好表現將降臨
劉思明：獲利盤考驗強勢板塊承接力
劉思明：獲利盤考驗強勢板塊承接力
瑞銀亞洲：傳發布AI眼鏡 百度牛66556
瑞銀亞洲：傳發布AI眼鏡 百度牛66556
摩根大通亞洲：逆市創3年高 小米購28823
摩根大通亞洲：逆市創3年高 小米購28823
周顯：美搞科技競賽 料由馬斯克佈局
周顯：美搞科技競賽 料由馬斯克佈局
王弼：「侵叔」回歸 買股也要買債
王弼：「侵叔」回歸 買股也要買債
曾淵滄：「特朗普恐懼症」令港股震盪
曾淵滄：「特朗普恐懼症」令港股震盪
湯文亮：投資物業的年代已過去
湯文亮：投資物業的年代已過去
陳永傑：高薪一族撐起豪宅市場
陳永傑：高薪一族撐起豪宅市場
廖偉強：樓市藥到病除 一手成交旺
廖偉強：樓市藥到病除 一手成交旺
布少明：利好因素續現 料樓市拾級而上
布少明：利好因素續現 料樓市拾級而上
馬泰陽：多項利好消息 樓市迎來新機遇
馬泰陽：多項利好消息 樓市迎來新機遇
中信泰富：豪宅帶動 明年樓價睇升10% 峻譽‧渣甸山料明年中獲入伙紙 部署現樓賣
中信泰富：豪宅帶動 明年樓價睇升10% 峻譽‧渣甸山料明年中獲入伙紙 部署現樓賣
內地年輕高端才俊 成潛在客戶群
內地年輕高端才俊 成潛在客戶群
大手客1395萬購3伙PARK SEASONS一房戶
大手客1395萬購3伙PARK SEASONS一房戶
嘉里相關人士1.1億購帝滙豪庭兩伙
嘉里相關人士1.1億購帝滙豪庭兩伙
上月商舖租賃323宗 按月升近兩成
上月商舖租賃323宗 按月升近兩成
瑜悅鄰近港鐵站 基座設商場
瑜悅鄰近港鐵站 基座設商場
原築原則兩房呎價低見8541元
原築原則兩房呎價低見8541元
10月股債雙殺 MPF宜分散風險
10月股債雙殺 MPF宜分散風險