順豐通過上市聆訊 預計月內港掛牌

有望成今年港集資第二大IPO

據招股文件，按去年收入計，順豐是中國及亞洲最大、全球第四大的綜合物流服務提供商。今年首3季，順豐實現營業收入2068.61億元（人民幣，下同），按年增長9.44%，淨利潤76.17億元，按年增長21.59%。截至上周五，順豐市值已達到2163億元。年初至今，其A股累積升幅達13.7%。順豐是次來港招股，高盛、華泰國際及摩根大通擔任聯席保薦人。

多點數智上市聆訊過關

另外，數碼解決方案服務商多點數智於同日通過港交所上市聆訊，招商證券（香港）、招銀國際和瑞銀為其聯席保薦人。公司是中國最大的零售數字化解決方案服務商，已經在港澳、星馬、印尼等不同地區及東南亞國家開展業務。截至今年6月底共為444名客戶提供服務，當中包括重慶百貨、麥德龍、怡和系旗下零售旗艦DFI等大型零售商。

明報記者

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