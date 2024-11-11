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經濟

攜程：中東潛力無限 擬設更多辦公室

【明報專訊】世紀疫情令民眾外遊、公司出海叫停，不過疫後復常步伐明顯加快。攜程（9961）今年宣布在迪拜成立中東地區總部，積極發展當地周邊旅遊，包括成立阿拉伯語團隊等，推出合適市場需要的旅遊產品。攜程集團產品與市場推廣總監、中東及非洲總經理Siddharth Sudhakar指出，中東發展潛力無限，多元種族聚居令出境遊成為重點，未來將在GCC（海灣阿拉伯國家合作委員會：即波斯灣地區6個國家）及北非開設更多小型的辦公室，服務本地需求。

阿聯酋着重探親宗教朝聖遊等

他提到，阿聯酋是一個多元種族的國家，一般而言當地消費者一年會外出旅遊3次，包括長短線旅遊及探親等不同類型，當中短線旅遊、探親及宗教朝聖旅遊是三大重要類型。

Siddharth Sudhakar續稱，約九成阿聯酋居民為外籍人士到當地工作，因此Trip.com在當地提供的旅遊產品比起歐洲、美國等地更為國際化；沙特阿拉伯居民約七成為外籍人士，旅遊產品以阿拉伯語為主，當地酒店等合作伙伴亦更切合本地旅遊需要。

他認為，雖然「價格為王」，但中東用戶更着重服務質素，不太介意支付多一點費用，因此集團推出阿拉伯語界面，以及24小時真人客服等服務，Trip.com的全球定位亦有助爭取更優惠的酒店及機票價格。對集團而言，中東仍是新市場，不過Trip.com過去一年以來當地的業務已達至三位數增長，相信需時數年將發展為一個為人熟知的旅遊平台。

他透露，未來將與航空公司、酒店集團達成更多合作，以及與銀行提供針對不同消費定位的優惠；亦有計劃隨着業務擴展，再加大阿拉伯語的客戶服務團隊。

根據攜程數據，今年首3季中國旅客出境的熱門中東國家及地區為阿聯酋、土耳其、埃及、沙特阿拉伯及卡塔爾；黃金周的數據大致相同，土耳其為最受歡迎的中東旅遊目的地。

Siddharth Sudhakar指出，迪拜擁有世上第二繁忙的機場，作為亞太地區的中轉站，不少旅客會在迪拜及沙特阿拉伯停留數天，參觀當地景地，再前往歐洲或美洲，加上政府有不同基建發展以容納更多海外旅客，相信未來將有很大發展機會。

稱內地客擬迪拜覓更多奢華體驗

他表示，攜程與沙特旅遊局今年3月達成全球合作，計劃吸引更多亞太區旅客到訪中東，其中一個重要項目正是吸引亞太區旅客到沙特進行宗教旅遊，包括專門的展會、酒店及航班等，將很快推出市場，亦會提供更多穆斯林友善的酒店選擇等。此外，內地及亞太區旅客有意在迪拜尋找更多奢華體驗，而當地不斷有新景點、新酒店落成，即使宏觀經濟放緩，相關需求亦未有變化。

相關字詞﹕攜程（9961） 中東 穆斯林 阿聯酋 土耳其 沙特阿拉伯

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