明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

教授倡港把握供應鏈趨複雜機遇 促善用資訊流資金流優勢

【明報專訊】特朗普相隔4年後將再次出任美國總統，他曾主張對中國進口商品徵收60%關稅，或進一步影響環球供應鏈。美國史丹福大學商學院運營、資訊及科技Thoma講座教授李效良接受本報訪問時表示，拜登上任後保留特朗普關稅，企業高層其實早已對關稅作出準備，外企在內地以外設廠的「中國加一」策略，以及內地企業走出去設廠趨勢將會繼續。隨着生產涉及更多地區和流程，供應鏈更趨複雜，掌握資訊流和資金流更為重要，李效良指香港在兩者兼具優勢，若能在增加價值的服務領先市場，關稅對香港反而會是機遇。

明報記者 歐陽偉昉

李效良上周四（7日）在香港大學舉行講座，講解地緣政治及疫後供應鏈重整對內地與香港的影響。美國自2018年起對中國進口貨品加徵關稅，部分產品由完全於內地製造，轉為由內地出口部件到東南亞製造，再運到美國加工以省稅。李效良指因為供應鏈變得更為複雜，物流、資金流和資訊流更需要互相配合，以往香港單純為內地貨品轉口未能用盡在「三流」的優勢，現在角色反而更為重要。

李效良為供應鏈「牛鞭效應」理論的首創者，每個供應鏈環節只向其下游廠商確認需求，失真的資訊逐級向供應鏈上層傳遞，最終放大需求扭曲現象。他指供應鏈運作不能只看表面數字，需要對上下游均有深入了解，香港同時了解內地廠商和西方客戶，有助掌握數字以外的情况，例如查證廠商的生產品質、工廠產能、其客戶數目是否真確等。

籲港應「服務流」增價值

另外，李效良指歐美客戶對工廠生產有一定要求，例如不得污染當地環境、虐待工人等，隨着越南等地成本上升，廠商開始開拓東非等地產地，香港擁有如利豐等管理供應鏈經驗豐富的企業，協助廠商管理亦是新的商機。資金流方面，隨着更多地方參與生產，有更多廠商需要貿易融資，而供應鏈業界亦正研究如何利用各地的貿易協定節省關稅，香港在貿易融資、法律服務和資訊上可以有所發揮。

隨着深圳和廣州港口興起，香港港口貨運吞吐量去年跌出全球十大，李效良認為，香港在土地和人力沒法與內地競爭，但供應鏈不單只有物流，香港應在「服務流」增加價值，利用自身的優勢在新服務先行一步。例如過去供應鏈資訊流多是廠商與客戶的單對單雙向溝通，隨着現在整條供應鏈更為複雜，需要「多對多」多方資訊處理，同時要了解其中環節數據會否有誤；另外，保險商為廠商在非洲設廠提供服務，除了為產品安全提供保障，亦要協助確保生產設施安全，亦是近期新出現的需求機遇。

料美加關稅有討價還價空間

對於特朗普有意再加關稅，李效良指特朗普上一任期，競選時提出和及後真正落實的已有出入，商界給予的壓力不少，加稅過程有不少妥協變通，相信今次也會有討價還價空間。他又指出，即使強如中美兩國也不能完全資源自足，即使生產可以完全本國化，但原料也需要自其他地方採購，供應鏈難以區域化。

相關字詞﹕物流業 李效良 地緣政治 供應鏈 關稅 特朗普

上 / 下一篇新聞

李小加：互聯互通完成一半 冀納新股通 稱現時中國元素居多兼局限二級市場
李小加：互聯互通完成一半 冀納新股通 稱現時中國元素居多兼局限二級市場
憶述當年最難解決跨境資金進出
憶述當年最難解決跨境資金進出
北水佔港股日均成交近17%
北水佔港股日均成交近17%
騰訊周三放榜 上季經調整純利料升21%
騰訊周三放榜 上季經調整純利料升21%
Nuveen：特朗普勝選利經濟 美股展升浪
Nuveen：特朗普勝選利經濟 美股展升浪
富蘭克林鄧普頓Dover：長債息料見近5厘 美恐掉頭加息
富蘭克林鄧普頓Dover：長債息料見近5厘 美恐掉頭加息
雷志海：內地增發6萬億地方債 如飲中藥固本培元
雷志海：內地增發6萬億地方債 如飲中藥固本培元
希迪智駕收入急增 仍未扭虧
希迪智駕收入急增 仍未扭虧
攜程：中東潛力無限 擬設更多辦公室
攜程：中東潛力無限 擬設更多辦公室
Check Point推網安諮詢 助企業迎合規新例
Check Point推網安諮詢 助企業迎合規新例
順豐通過上市聆訊 預計月內港掛牌
順豐通過上市聆訊 預計月內港掛牌
外電稱美促台積電 今起停供華AI晶片
外電稱美促台積電 今起停供華AI晶片
元宇宙會議方案 冀打破語言地域限制
元宇宙會議方案 冀打破語言地域限制
開發一年多 投入逾800萬
開發一年多 投入逾800萬
施政報告放寬按揭 買樓仍須審慎
施政報告放寬按揭 買樓仍須審慎
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：憧憬業績 騰訊Call 27178
劉思明：憧憬業績 騰訊Call 27178
張兆聰：炒落後較值博 揀物流股
張兆聰：炒落後較值博 揀物流股
張兆聰：ARKK受惠持倉股大漲
張兆聰：ARKK受惠持倉股大漲
伍禮賢：「特朗普交易」帶挈比特幣ETF
伍禮賢：「特朗普交易」帶挈比特幣ETF
涂國彬：大選勝負已定 幣策利好金價
涂國彬：大選勝負已定 幣策利好金價
陳大為：聯儲局早已「偷步」減息
陳大為：聯儲局早已「偷步」減息
袁國守：增量政策出籠 吼中資金融股
袁國守：增量政策出籠 吼中資金融股
謝偉銓：善用新區土地 促進市民向上流動
謝偉銓：善用新區土地 促進市民向上流動
《幫你格價》：趁再減息前 做4厘息美元定存
《幫你格價》：趁再減息前 做4厘息美元定存
沈永年：南中高速通車 便利跨城出行
沈永年：南中高速通車 便利跨城出行
陳正犖：歐減息幅度或超聯儲 長遠利淡歐元
陳正犖：歐減息幅度或超聯儲 長遠利淡歐元
許健生：特朗普當選 比特幣創新高
許健生：特朗普當選 比特幣創新高
溫傑：醫護需求續增 利百本醫護
溫傑：醫護需求續增 利百本醫護
袁國守：美大選後 羅素2000料未升完
袁國守：美大選後 羅素2000料未升完
林少陽：特朗普或帶動通脹 微調投資策略
林少陽：特朗普或帶動通脹 微調投資策略
技術取勝：騰訊處20周線之上
技術取勝：騰訊處20周線之上
李聲揚：領展業績好 受累「外圍因素」
李聲揚：領展業績好 受累「外圍因素」
蔡金強：有點耐性 讓子彈飛一陣
蔡金強：有點耐性 讓子彈飛一陣
艾雲豪：從可持續角度重溫《米芝蓮摘星奇緣》
艾雲豪：從可持續角度重溫《米芝蓮摘星奇緣》
李順威：股市最好表現將降臨
李順威：股市最好表現將降臨
劉思明：獲利盤考驗強勢板塊承接力
劉思明：獲利盤考驗強勢板塊承接力
瑞銀亞洲：傳發布AI眼鏡 百度牛66556
瑞銀亞洲：傳發布AI眼鏡 百度牛66556
摩根大通亞洲：逆市創3年高 小米購28823
摩根大通亞洲：逆市創3年高 小米購28823
周顯：美搞科技競賽 料由馬斯克佈局
周顯：美搞科技競賽 料由馬斯克佈局
王弼：「侵叔」回歸 買股也要買債
王弼：「侵叔」回歸 買股也要買債
曾淵滄：「特朗普恐懼症」令港股震盪
曾淵滄：「特朗普恐懼症」令港股震盪
湯文亮：投資物業的年代已過去
湯文亮：投資物業的年代已過去
陳永傑：高薪一族撐起豪宅市場
陳永傑：高薪一族撐起豪宅市場
廖偉強：樓市藥到病除 一手成交旺
廖偉強：樓市藥到病除 一手成交旺
布少明：利好因素續現 料樓市拾級而上
布少明：利好因素續現 料樓市拾級而上
馬泰陽：多項利好消息 樓市迎來新機遇
馬泰陽：多項利好消息 樓市迎來新機遇
中信泰富：豪宅帶動 明年樓價睇升10% 峻譽‧渣甸山料明年中獲入伙紙 部署現樓賣
中信泰富：豪宅帶動 明年樓價睇升10% 峻譽‧渣甸山料明年中獲入伙紙 部署現樓賣
內地年輕高端才俊 成潛在客戶群
內地年輕高端才俊 成潛在客戶群
大手客1395萬購3伙PARK SEASONS一房戶
大手客1395萬購3伙PARK SEASONS一房戶
嘉里相關人士1.1億購帝滙豪庭兩伙
嘉里相關人士1.1億購帝滙豪庭兩伙
上月商舖租賃323宗 按月升近兩成
上月商舖租賃323宗 按月升近兩成
瑜悅鄰近港鐵站 基座設商場
瑜悅鄰近港鐵站 基座設商場
原築原則兩房呎價低見8541元
原築原則兩房呎價低見8541元
10月股債雙殺 MPF宜分散風險
10月股債雙殺 MPF宜分散風險