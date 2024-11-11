教授倡港把握供應鏈趨複雜機遇 促善用資訊流資金流優勢

明報記者 歐陽偉昉

李效良上周四（7日）在香港大學舉行講座，講解地緣政治及疫後供應鏈重整對內地與香港的影響。美國自2018年起對中國進口貨品加徵關稅，部分產品由完全於內地製造，轉為由內地出口部件到東南亞製造，再運到美國加工以省稅。李效良指因為供應鏈變得更為複雜，物流、資金流和資訊流更需要互相配合，以往香港單純為內地貨品轉口未能用盡在「三流」的優勢，現在角色反而更為重要。

李效良為供應鏈「牛鞭效應」理論的首創者，每個供應鏈環節只向其下游廠商確認需求，失真的資訊逐級向供應鏈上層傳遞，最終放大需求扭曲現象。他指供應鏈運作不能只看表面數字，需要對上下游均有深入了解，香港同時了解內地廠商和西方客戶，有助掌握數字以外的情况，例如查證廠商的生產品質、工廠產能、其客戶數目是否真確等。

籲港應「服務流」增價值

另外，李效良指歐美客戶對工廠生產有一定要求，例如不得污染當地環境、虐待工人等，隨着越南等地成本上升，廠商開始開拓東非等地產地，香港擁有如利豐等管理供應鏈經驗豐富的企業，協助廠商管理亦是新的商機。資金流方面，隨着更多地方參與生產，有更多廠商需要貿易融資，而供應鏈業界亦正研究如何利用各地的貿易協定節省關稅，香港在貿易融資、法律服務和資訊上可以有所發揮。

隨着深圳和廣州港口興起，香港港口貨運吞吐量去年跌出全球十大，李效良認為，香港在土地和人力沒法與內地競爭，但供應鏈不單只有物流，香港應在「服務流」增加價值，利用自身的優勢在新服務先行一步。例如過去供應鏈資訊流多是廠商與客戶的單對單雙向溝通，隨着現在整條供應鏈更為複雜，需要「多對多」多方資訊處理，同時要了解其中環節數據會否有誤；另外，保險商為廠商在非洲設廠提供服務，除了為產品安全提供保障，亦要協助確保生產設施安全，亦是近期新出現的需求機遇。

料美加關稅有討價還價空間

對於特朗普有意再加關稅，李效良指特朗普上一任期，競選時提出和及後真正落實的已有出入，商界給予的壓力不少，加稅過程有不少妥協變通，相信今次也會有討價還價空間。他又指出，即使強如中美兩國也不能完全資源自足，即使生產可以完全本國化，但原料也需要自其他地方採購，供應鏈難以區域化。