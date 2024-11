富蘭克林鄧普頓Dover：長債息料見近5厘 美恐掉頭加息

富蘭克林股票團隊基金經理Grant Bowers在上期《Money Monday》封面故事指出,從最近股市的表現來看,市場對特朗普勝選感到樂觀:「最近股市的表現,顯然對特朗普當選總統的勝算抱有樂觀情緒( there is some optimism in the market for President Trump to win),而其優勢來自親商立場、低稅收、低監管政策。而其劣勢則來自關稅及其影響,以及財政政策和債務水平。當然,你不可能佔盡上風而毫無潛在的不利因素。」

Bowers當時亦認為不論是次總統大選結果如何,也不會影響美國龍頭科技股未來幾年繼續積極投資於數據中心等人工智能(AI)相關基建,結果特朗普上周一如Bowers所料勝出總統大選,而反映科技股表現的納指上周更勁升5.74%,在三大指數中表現最佳。

Bowers的同事、富蘭克林鄧普頓研究院首席市場策略師Stephen Dover在上周特朗普勝出總統大選後認為,共和黨亦可望取得參眾兩院控制權,實現全面執政,並分析這對金融市場帶來的啟示。

憧憬減稅擴財赤放寬監管 利經濟

Dover認為,美股上周顯著向好,尤其是反映中小型股表現的羅素2000指數升幅更大,而美元匯價兌歐元及日圓均曾升值近2%,市場反應如此強勁,顯示是次美國大選結果不單移除了潛在不明朗因素,而且對政權交接後政策轉變有所期待,當中包括減稅、財赤擴大及放寬監管等,這些政策均有利當地經濟增長。

中小型股石化能源醫藥股或得益

根據Dover的分析,美國經濟增長加快的話,很可能會提升企業盈利,而後者亦受惠於企業稅稅率下調,原因是特朗普一直推動將企業稅稅率由現時的21%下調至15%。Dover續說,當美國企業情緒變得更樂觀,加上放寬監管,很可能會令企業增加投資,其中一個主要得益者是中小型股,以至石化能源、醫藥及金融股。Dover又預測,特朗普明年1月再次入主白宮後,若共和黨屆時也控制參眾兩院的話,當局便可以推動減少甚至乎是逆轉的移民政策(reduce and perhaps reverse immigration),這會影響勞工市場,包括可能令建築、餐飲及健康護理行業出現勞工短缺。

市場也預期隨着共和黨全面執政,美國財赤會進一步擴大,Dover認為這在兩方面會推高10年期國債孳息率:「首先,財政政策擴張會刺激需求,由此推動經濟增長,這很可能令聯儲局減息步伐低於市場預期;第二,財赤增加是需要增發國債來埋單的。綜合來說,我估計10年期國債孳息率在未來幾個月可能會上升至近5厘水平。」

Dover續說,隨着美國10年期國債孳息率在未來幾個月進一步上升至近5厘水平,加上美國政府及私人資金很可能從海外重返本土以進行投資,料美元匯價也會繼續轉強。

雖然美股及美匯在未來幾個月繼續上升可期,但Dover指出,最大的風險是10年期國債孳息率上升至近5厘的過程中,市場將如何就此解讀,若解讀為經濟增長加快便問題不大,但若解讀為通脹預期升溫或政府財赤擴大將擠走私人投資(a crowding out of investment due to projected large fiscal deficits),這便會令股市回報封頂。Dover續說,由此帶來另一風險是聯儲局現時實施的寬鬆貨幣政策力度可能放緩,甚至是有可能轉向加息,原因是經濟增長加快若令通脹再次升溫,加息屬無可避免。

加關稅或屬籌碼 與貿易伙伴談判

另外,Dover提醒,特朗普明年1月重返白宮後,會否一如選舉時所說,向其他國家大幅加徵關稅也是不得不提防的風險,原因是這可能會觸發全球貿易戰,導致美國以至全球經濟增長放緩及通脹升溫,打擊消費者的購買力,成本增加亦會衝擊企業盈利。Dover傾向相信,特朗普可能是以加徵關稅為由,就國際貿易及安全問題與其他國家討價還價。

富蘭克林鄧普頓研究院投資策略師陳夏儀則分析,假如特朗普上任總統後真的向中國進口商品統一徵收60%關稅,這等於禁止中國商品進口美國市場,實際上未必會這樣做,料特朗普會繼續其擅於交易的作風(transactional and deal-making nature),料最終只會對中國商品再加徵10%至20%關稅。

美股美匯短期睇升 惟勿忘潛在風險

總括而言,Dover表示,雖然特朗普交易 (The Trump trade)短期料仍會持續,美股及美匯或仍有上升空間,但建議投資者也要密切留意上述潛在風險。

[封面故事]