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經濟

騰訊周三放榜 上季經調整純利料升21%

【明報專訊】大型科網股今周將陸續公布季績，頭炮將為本周三（13日）的騰訊（0700），周四及周五（15日）就分別有京東（9618）及阿里巴巴（9988）公布截至9月底止季績。據彭博綜合市場預測數據顯示，騰訊上季收入預期為1679.3億元（人民幣，下同），按年升8.6%；經調整純利錄543.69億元，按年亦升21%。

摩根士丹利預期，騰訊第三季收入按年升7.1%至1655.43億元，經調整純利按年亦升25.2%至562.61億元。該行指出，受惠於長青及新遊戲表現，加上結構性順風成催化劑，騰訊遊戲業務增長仍強勁，料第三季收入將按年升12.5%；惟宏觀環境疲軟之下，廣告和金融科技及企業服務（FBS）增長放緩，但近日政策轉向後，若消費復蘇將帶來一定機遇。

該行預計，騰訊上季廣告和FBS收入將分別按年升15%和2.5%，低於市場預期；AI廣告技術升級和視頻號變現將抵消疲軟宏觀環境和長視頻廣告復常的影響，小遊戲和電商等新興業務亦會帶來更大貢獻。FBS業務方面，雖然消費疲軟繼續令商業支付受壓，但預計可受惠於微信支付近日與阿里淘天的整合、SaaS業務變現等。

內地今年迎來最長的「雙十一」銷售期，市場亦繼續關注阿里電商業務表現。據彭博綜合市場預測數據顯示，阿里上季收入預期為2394.3億元，按年升6.5%；經調整純利錄373.5億元，按年下跌6.9%。

阿里上季經調整純利料跌6.9%

中金公司預期，阿里上季收入按年增長6.6%至2397億元；而受淘天集團加大投入88VIP等用戶體驗影響，經調整EBITA及純利料按年跌7.7%及15.8%。

該行指出，宏觀消費疲軟和技術服務費影響商品交易額（GMV）表現， 不過客戶管理收入（CMR）及GMV增速差距有望收窄，下半財年淘天變現率按年將趨穩並回升，加上接入微信支付後，長線可為阿里帶來超過2億新用戶，帶動GMV增長。中金給予阿里「跑贏行業」評級，目標價看109元。

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