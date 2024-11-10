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經濟
2024年11月10日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
內地上月CPI升0.3% 遜預期 PPI按年跌2.9% 分析：反映消費未明顯好轉
內地置換地方債規模沒驚喜 恒指夜期低水463點
緹外ST. GEORGE'S同錄逾億元成交
美股連升4日 標指曾高見6012點
金融業團體制定清單 冀特朗普放寬監管
富友支付博雷頓齊再申上市
德工業陷困 貿易戰或引發持續衰退
張宗永：電能車也外包嗎？
薛偉傑：港企研發NFC指環 兼備健康檢測支付功能
馮其十：「特朗普行情」 內地股匯添壓
馮其十：「特朗普行情」 內地股匯添壓
【明報專訊】美國總統大選落幕，特朗普將重返白宮。從大選前的預期，到大選結果出爐，再到後期可能的政策，「特朗普行情」正攪動全球市場。未來內地「股債匯」三市將受到哪些影響？
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內地上月CPI升0.3% 遜預期 PPI按年跌2.9% 分析：反映消費未明顯好轉
內地置換地方債規模沒驚喜 恒指夜期低水463點
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金融業團體制定清單 冀特朗普放寬監管
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