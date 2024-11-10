金融業團體制定清單 冀特朗普放寬監管

去年美國銀行監管部門公布的巴塞爾協議III最終方案實施草案，擬提高規模最大8家銀行資本金約19%，業界過去數月已向監管機構施壓，要求大幅削減計劃要求，包括把大型銀行資本金增幅要求由19%降至9%，隨着特朗普上台，銀行業期望新政府可重新研究或改善方案。消息人士稱，銀行還可能尋求更寬鬆的年度大型銀行壓力測試，以及對銀行合併評估採取更寬鬆規定等。特朗普過渡團隊沒回應路透社查詢。

穆迪：共和黨控制國會 財策變化風險升

共和黨很有可能同時控制參眾兩院，信貸評級機構穆迪報告表示，面對缺乏限制財政赤字政策，聯邦政府不斷惡化的財政實力將日益對美國主權信用狀況構成壓力，增加美國財政健康的風險。報告指出，鑑於特朗普在競選承諾的財政政策，國會亦由共和黨控制，有關財政政策可以迅速通過，稅收、貿易、移民和氣候政策可能發生突然和全面變化的風險上升，可能影響製造業、技術和零售業。穆迪仍是三大評級機構中唯一維持美國「AAA」最高信用評級機構，但去年11月將前景從「穩定」下調至「負面」。