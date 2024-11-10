美股連升4日 標指曾高見6012點

全周計，標指及道指均累升約4.6%，同為去年11月以來最大一周升幅，納指累升5.7%。EPFR數據顯示，特朗普宣布勝選當日，多達200億美元流入美國股票基金，金額為5個月以來最大。投資者憧憬特朗普放寬監管及減稅等帶動經濟增長，非必需品及能源股上周五領漲。Nvidia（英偉達）（美：NVDA）上周五成為道指成分股，收市逆市跌0.84%。

Tesla市值再達萬億美元

特朗普支持者馬斯克旗下的特斯拉（Tesla）（美：TSLA），上周五曾升10.71%，收市升8.19%，報321.22美元（見圖），股價自周二大選日以來連升4日，累升32.27%，上周五收市後市值達1.03萬億美元，自2022年4月以來回到萬億美元，壓倒巴郡（美：BRK）成為全球市值第九大上市公司。馬斯克身家亦自近3年來，再度升穿3000億美元至3137億美元。

分析：標指升穿6000點 料吸更多資金

CalBay Investment首席市場策略師Clark Geranen認為，6000點是標指的重要心理關口，在上周五一度升穿後，現在貨幣及債券市場仍有大量資金，料會吸引更多投資者投入股市。

不過，摩根資產管理全球固定收益首席投資官Bob Michele警告，若特朗普政策落實，大幅舉債、減稅和加關稅將引發通脹上升，美債孳息率或重回5厘並將危及股市。

雖然未來數個季度不會發生，但當國會和新政府就職，並提出「合理提案」，股市拋售可能會重燃。