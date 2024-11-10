內地上月CPI升0.3% 遜預期 PPI按年跌2.9% 分析：反映消費未明顯好轉

明報記者 歐陽偉昉

扣除食品和能源價格的核心CPI，10月按年上升0.2%，較9月擴大0.1個百分點。10月食品價格上升2.9%，非食品價格下降0.3%，消費品價格上升0.2%，服務價格上升0.4%。統計局城市司首席統計師董莉娟指出，10月消費市場運行總體平穩，食品價格高位回落，加上汽油價格下跌，令CPI按月下跌。10月能源價格按年下降5.1%，跌幅較上月擴大1.6個百分點。

PPI連跌25月 按月跌幅收窄

10月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下跌2.9%，連續第25個月按年下跌，跌幅較市場預期的2.5%為多，亦較9月擴大0.1個百分點。PPI按月則跌0.1%，跌幅較9月收窄0.5個百分點，生產商品按年跌2.9%，生活商品按年跌1.6%。董莉娟表示，10月國際大宗商品價格波動下行，但在內地新增刺激政策顯效等因素帶動，部分工業品需求恢復，令PPI按月跌幅收窄，未來隨政策效果持續顯現，價格有望進一步趨穩。

受以舊換新等消費政策支持，9月汽車、家電消費額增速回升，推動商品零售增速反彈至3.3%，不過消費回溫未在10月物價反映。法國外貿銀行亞太區高級經濟師吳卓殷表示，9月消費按年增長反彈有低基數支持，實際內地整體消費未有明顯好轉，商戶仍要減價促銷。至於消費刺激政策，吳卓殷認為力度仍然不強，雖然金額加涵蓋商品今年有所擴大，但整體而言尚未能支持整體消費。

不過，吳卓殷表示，9月底以來內地推出房地產等支持政策，需要時間復蘇樓市，只要居民願意購房，便可以帶動汽車、家居耐用品等大宗消費，可紓緩部分消費放緩的壓力，對零售復蘇是關鍵。另外，居民對花錢消費仍相對保守，未來減息、減稅力度也要加大，減低居民生活壓力。

彭博：刺激經濟政策須有效執行

彭博經濟研究指出，通脹仍接近零水平，經濟接近陷入通縮螺旋，雖然內地一直制定刺激經濟政策，但需要當局有效執行，才能將向好的市場情緒轉化為可持續的經濟活動反彈，從而提振內需。當局周五公布地方債置換方案，並擬推出更多支持房地產和需求措施，認為正是內地經濟所需要。