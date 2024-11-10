明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內地上月CPI升0.3% 遜預期 PPI按年跌2.9% 分析：反映消費未明顯好轉

【明報專訊】國家統計局公布，內地10月全國居民消費價格（CPI）按年上升0.3%，低於市場預期的0.4%，亦較9月放慢0.1個百分點，為7月以來最低增速，按月則跌0.3%，為6月以來再度錄得按月下跌。9月內地零售增速反彈至3.2%，10月製造業PMI亦回升至擴張水平，不過10月通脹仍然放緩，分析指出，現時內地消費仍未明顯好轉，惟房地產若可以企穩，將可帶動大宗消費，紓緩消費放緩壓力。

明報記者 歐陽偉昉

扣除食品和能源價格的核心CPI，10月按年上升0.2%，較9月擴大0.1個百分點。10月食品價格上升2.9%，非食品價格下降0.3%，消費品價格上升0.2%，服務價格上升0.4%。統計局城市司首席統計師董莉娟指出，10月消費市場運行總體平穩，食品價格高位回落，加上汽油價格下跌，令CPI按月下跌。10月能源價格按年下降5.1%，跌幅較上月擴大1.6個百分點。

PPI連跌25月 按月跌幅收窄

10月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下跌2.9%，連續第25個月按年下跌，跌幅較市場預期的2.5%為多，亦較9月擴大0.1個百分點。PPI按月則跌0.1%，跌幅較9月收窄0.5個百分點，生產商品按年跌2.9%，生活商品按年跌1.6%。董莉娟表示，10月國際大宗商品價格波動下行，但在內地新增刺激政策顯效等因素帶動，部分工業品需求恢復，令PPI按月跌幅收窄，未來隨政策效果持續顯現，價格有望進一步趨穩。

受以舊換新等消費政策支持，9月汽車、家電消費額增速回升，推動商品零售增速反彈至3.3%，不過消費回溫未在10月物價反映。法國外貿銀行亞太區高級經濟師吳卓殷表示，9月消費按年增長反彈有低基數支持，實際內地整體消費未有明顯好轉，商戶仍要減價促銷。至於消費刺激政策，吳卓殷認為力度仍然不強，雖然金額加涵蓋商品今年有所擴大，但整體而言尚未能支持整體消費。

不過，吳卓殷表示，9月底以來內地推出房地產等支持政策，需要時間復蘇樓市，只要居民願意購房，便可以帶動汽車、家居耐用品等大宗消費，可紓緩部分消費放緩的壓力，對零售復蘇是關鍵。另外，居民對花錢消費仍相對保守，未來減息、減稅力度也要加大，減低居民生活壓力。

彭博：刺激經濟政策須有效執行

彭博經濟研究指出，通脹仍接近零水平，經濟接近陷入通縮螺旋，雖然內地一直制定刺激經濟政策，但需要當局有效執行，才能將向好的市場情緒轉化為可持續的經濟活動反彈，從而提振內需。當局周五公布地方債置換方案，並擬推出更多支持房地產和需求措施，認為正是內地經濟所需要。

相關字詞﹕中國經濟 吳卓殷 內需 房地產 國家統計局 通脹

上 / 下一篇新聞