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鮑威爾：縱特朗普要求 也不辭職 道指首升破44000 標指創新高

【明報專訊】美國前總統特朗普將於明年再次入主白宮，並強調總統應對利率政策有「發言權」。考慮到特朗普在上一任期屢向鮑威爾施壓爭取減息，令外界再次關注美聯儲獨立性。美聯儲主席鮑威爾昨宣告減息0.25厘後，被記者問及「若特朗普要求你辭職，你會答應嗎？」鮑威爾斬釘截鐵回應一個「不」（No）字。鮑威爾也回答了記者有關「總統是否有權解除美聯儲主席職務」的問題，鮑威爾明確表示：「法律不允許。」彭博社形容，鮑威爾「為捍衛美聯儲向特朗普發出抗議信號」，強調鮑威爾拒絕受制於特朗普的立場。

受特朗普建議減稅及放寬監管措施推動，美股三大指數昨早段向上，道指首次升穿44,000點，標普500指數再創新高。作為特朗普勝選重要功臣的馬斯克旗下特斯拉（Tesla）（美：TSLA）午夜前股價升逾5%，市值首次突破1萬億美元。市場對颶風威脅墨西哥灣油氣設施擔憂消退，國際油價午夜前回落2%。

CNN：或讓鮑威爾完成任期

特朗普在2017年底第一任期內，提名同屬共和黨的鮑威爾擔任美聯儲主席，但鮑威爾於2018年上任後不久，特朗普就不斷抨擊鮑威爾的加息政策，並在同年底傳出他有意撤換鮑威爾。在2019年6月，特朗普更聲言自己有權將鮑威爾降職為理事。就在特朗普連番施壓後，美聯儲於同年7月開始減息（見圖）。

CNN引述特朗普一名高級顧問稱，特朗普可能會讓鮑威爾完成餘下任期，儘管他隨時可能改變主意，但他本人及其經濟團隊目前認為，在美聯儲進行減息時鮑威爾應續留任。特朗普6月底亦向彭博社稱打算讓鮑威爾完成任期。鮑威爾美聯儲主席任期至2026年5月才完結，理事任期則在2028年1月底結束。

《聯邦儲備法》第10節規定，美聯儲理事會成員可以「因故被總統免職」（removed for cause by the president），不過法院界定被免職的「理由」為嚴重行為失當，或濫用權力，總統不能純粹因政策或政治緣故，罷免理事會成員。

特朗普顧問曾倡設「影子主席」

今次大選期間，特朗普的經濟顧問貝森特（Scott Bessent）曾向媒體建議，若特朗普重返白宮，應考慮在鮑威爾任期屆滿的一年多以前，通過新任美聯儲主席提名。貝森特的建議，被指是要讓鮑威爾「靠邊站」，試圖透過設立「影子主席」，削弱鮑威爾的影響力。不過貝森特強調，這僅是其個人建議，並非特朗普確定執行的計劃。媒體分析認為，貝森特可能是特朗普政府的財長人選。

《華爾街日報》報道，特朗普曾稱美聯儲作出利率決定時，應徵求他意見，他的盟友今年早前起草了一些提案，將要求美聯儲主席的候選人，私下同意就美聯儲的決定，與特朗普非正式協商。

由於特朗普建議減稅及提高關稅措施，可能會刺激通脹。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，大選前的周一，交易員押注聯邦基金利率在一年後低於3.75厘的可能性為55%，至周四已降至18%。普遍分析預計，美聯儲明年減息將更為審慎。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕辭職 特朗普 美聯儲 鮑威爾（Jerome Powell）

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