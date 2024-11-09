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2024年11月9日星期六
睇樓手冊
匯豐中銀跟美減息0.25厘 兩月減半厘 港銀「加慢減快」 每百萬樓按月慳近300元
特朗普上台添變數 儲局沒預設路線圖
港股「偷步散水」 高位回吐最多650點
晶科首日升48% 每手帳賺1720元
中信金融擬503億 吸中信中行等
台積電10月營收760億破頂 上調全年收入升幅預測 股價創新高
富邦被罰400萬 涉違打擊洗錢條例
孫德基任會財局主席 明年生效
匯控擬數周內首輪裁員 集中高層
彭博：索羅斯基金擬關港辦公室
譚仔向大股東購香港丸龜製麵 涉1250萬
彭博：百度擬下周發布AI眼鏡
鮑威爾：縱特朗普要求 也不辭職 道指首升破44000 標指創新高
卡地亞母企 少賺近七成
索羅斯前軍師憂通脹復燃 沽空美債
施政報告當周CCL彈1.2% 8個月最勁 較9月減息前低位升2% 今年跌幅收窄至5.87%
「商品大王」參觀會德豐山頂豪宅展覽廳
金記冰室老闆3866萬沽葵涌工廈 蝕26%
青衣物流地招標 估值最高逾35億
新城市廣場40周年 下周六煙火匯演
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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匯豐中銀跟美減息0.25厘 兩月減半厘 港銀「加慢減快」 每百萬樓按月慳近300元
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