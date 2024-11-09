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經濟

香港地產

青衣物流地招標 估值最高逾35億

【明報專訊】為推動現代物流業的發展，政府早前宣布，將在今年至2027年間定期推出共4幅物流地，並在昨日率先以公開招標形式，推出位於青衣青鴻路與青衣路交界的物流地，最高估值約35.55億元，預計每方呎樓面地價約1450元。

昨日招標的物流地（見圖）位處青衣東面，鄰近藍澄灣，地皮面積約44.7萬方呎，指定作物流服務及公眾停車場用途，最高可建樓面約245.24萬方呎，於明年2月21日截標。運輸及物流局發言人稱，物流業是香港重要經濟支柱之一，為鞏固香港作為國際物流樞紐的地位，政府會增加優質物流用地供應，以滿足業界對物流用地的短、中期需要，將按《行動綱領》訂立的計劃，適時推出餘下3幅相關物流用地。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，政府對上一幅物流地已是2022年推出葵涌美青路與貨櫃碼頭南路交界，由外資基金ESR以約52.57億元、每方呎樓面地價3539元中標，及後引入華懋，將發展一座凍倉儲存和物流設施，樓面約148.5萬方呎，預計2027年落成。

折合每呎地價估值1450元

梁氏指出，葵青貨櫃碼頭一帶不乏物流用地潛在供應，不過早前有市場報告指出，本年第三季物流用地的空置率已上升至9.4%，反映市場對物流用地的需求降低，預計每方呎樓面地價介乎1200至1450元，即估值約29.43億至35.56億元。梁氏提到，物流地截標日期，較元朗工業邨及洪水橋的現代產業用地早約1個月，預料其結果將影響現代產業用地入標。

相關字詞﹕青衣 運輸及物流局 物流地

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