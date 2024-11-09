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經濟

香港地產

金記冰室老闆3866萬沽葵涌工廈 蝕26%

【明報專訊】今年起有多間分店接連結業的金記冰室，其老闆徐汶緯上月中連環沽出持有的葵涌工廈物業，套現逾3800萬元。資料顯示，徐氏以公司名義持有的葵涌大連排道21號宏達工業中心8樓13室及19室，上月分別以1875.84萬及1760.4萬元易手，以面積7816及7335方呎計，兩單位呎價同為2400元；另亦以230萬元沽出一個車位，合共套現3866.24萬元。資料顯示，徐氏2021年以5208.5萬元購入上述物業，持貨約3年，帳蝕約1342.26萬元或約26%。

馬亞木家族3067萬沽環球大廈單位

近期積極沽貨的「小巴大王」馬亞木家族，市場消息指出，該家族最新以3066.8萬元，售出中環環球大廈23樓一個1394方呎單位，呎價約2.2萬元。

據悉，上述單位連租約出售，呎租約55元，即買家可享租金回報約3厘。資料顯示，馬亞木家族在2004年8月以1.008億元購入全層，面積約16,693方呎，呎價約6038元。

投資者1.5億入市新世界長沙灣商廈

另有投資者斥資逾1.5億元，向新世界（0017）購入長沙灣永康街83號、荔枝角道888號南商金融創新中心兩個單位，面積分別約5571及6197方呎，成交價分別7575.75萬及7436.4萬元，呎價分別1.36萬及1.2萬元。

The Campton商場1.04億沽 呎價逾9400元

此外，世邦魏理仕表示，萬科香港旗下長沙灣褔榮街201號The Campton商場，最新以1.04億元售出，實用面積11,059方呎，呎價逾9400元。世邦魏理仕資本市場部資深董事莫旺寧表示，萬科香港連沽長沙灣褔榮街201號The Campton商場及停車場，共涉約1.88億元。

資料顯示，萬科香港今年6月以8380萬元售出1樓公眾停車場全層，涉及70個私家車位及7個電單車位，以成交價計，平均每個私家車位作價約120萬元。車場登記買家為尚食實業有限公司，公司董事為投資者何伙有，何氏曾在2021年以1.26億元向包浩斯國際（0483）購入九龍灣信和工商中心5樓1至40號工場及9號儲物室，以及兩個車位。

相關字詞﹕永康街83號 南商金融創新中心 環球大廈 The Campton 馬亞木家族 徐汶緯 金記冰室

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