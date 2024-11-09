台積電10月營收760億破頂 上調全年收入升幅預測 股價創新高

明報記者 蕭嘉聰

台積電早前預期，今年第四季業績將繼續受惠於市場對先進製程技術的強勁需求，收入將介乎261億至269億美元（2035.8億至2098.2億港元），即按季最多增長13%，毛利率約為57%至59%；全年由原先預期按年升24%至26%上調至30%，超出市場預期。

據指停供內地7納米或更先進晶片

市場上月傳出華為經「白手套」向台積電下單訂購晶片，內媒昨日引述消息指出，台積電已通知內地所有人工智能（AI）晶片客戶，由11月11日起暫停向內地AI或圖像處理器（GPU）客戶供應7納米或更先進製程技術的晶片。

報道指出，台積電在白手套事件和特朗普施壓後，其決定與美國商務部共同制定嚴謹的審查制度。內地晶片公司無法再使用台積電的先進製程技術，恐怕對其產品的性能和市場競爭力產生重大影響，可能會導致未來內地AI和GPU領域成本增加，以及延長產品上市時間。

台積電：遵守出口管制法規

報道續稱，台積電暫停供應將令行業迎來供應鏈重組，內地晶片設計公司或需尋找新晶片代工廠，但內地自給自足的先進技術產能仍有限。

此外，報道指出相關決策可能加劇中美之間的技術「冷戰」，對全球晶片產業產生深遠影響。雖然決策或短期內減少台積電內地的業務，但從長遠來看，台積電有機會因為遵守美國法規而在當地獲得更多機會。台積電表示不評論市場傳聞，強調一向遵守所有可適用的法例與規範，包括可適用的出口管制法規。