明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

台積電10月營收760億破頂 上調全年收入升幅預測 股價創新高

【明報專訊】市場對晶片需求旺盛，台積電（台：2330、美：TSM）公布，今年10月營收為3142.4億元新台幣（約759.5億港元），按月及按年分別增24.8%及29.2%，創下歷來單月收入新高。今年首10個月計，台積電營收達2.35萬億元新台幣，按年增長31.5%，同創歷史新高，更超越去年全年收入2.15萬億元新台幣。台積電台股昨升2.35%，收報1090元新台幣，再創紀錄新高。

明報記者 蕭嘉聰

台積電早前預期，今年第四季業績將繼續受惠於市場對先進製程技術的強勁需求，收入將介乎261億至269億美元（2035.8億至2098.2億港元），即按季最多增長13%，毛利率約為57%至59%；全年由原先預期按年升24%至26%上調至30%，超出市場預期。

據指停供內地7納米或更先進晶片

市場上月傳出華為經「白手套」向台積電下單訂購晶片，內媒昨日引述消息指出，台積電已通知內地所有人工智能（AI）晶片客戶，由11月11日起暫停向內地AI或圖像處理器（GPU）客戶供應7納米或更先進製程技術的晶片。

報道指出，台積電在白手套事件和特朗普施壓後，其決定與美國商務部共同制定嚴謹的審查制度。內地晶片公司無法再使用台積電的先進製程技術，恐怕對其產品的性能和市場競爭力產生重大影響，可能會導致未來內地AI和GPU領域成本增加，以及延長產品上市時間。

台積電：遵守出口管制法規

報道續稱，台積電暫停供應將令行業迎來供應鏈重組，內地晶片設計公司或需尋找新晶片代工廠，但內地自給自足的先進技術產能仍有限。

此外，報道指出相關決策可能加劇中美之間的技術「冷戰」，對全球晶片產業產生深遠影響。雖然決策或短期內減少台積電內地的業務，但從長遠來看，台積電有機會因為遵守美國法規而在當地獲得更多機會。台積電表示不評論市場傳聞，強調一向遵守所有可適用的法例與規範，包括可適用的出口管制法規。

相關字詞﹕美國商務部 台積電 人工智能（AI） 人工智能 華為 特朗普

上 / 下一篇新聞