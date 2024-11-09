晶科首日升48% 每手帳賺1720元

晶科電子公開發售部分接獲5677.83倍認購，一手中籤率僅0.24%，認購70萬股始獲穩派一手，認購一手的約1.35萬份申請中，僅有33份中籤。乙組「頂頭槌飛」錄6844份申請，各僅獲分配一手共1000股，只有1770份獲額外分配1000股。

彭博：順豐最快下周評估發H股

另彭博社引述知情人士消息指出，順豐控股（深：002352）最快將於下周開始評估投資者對其在港股發行H股的興趣。早前有消息指出，順豐控股預計於本月27日在港上市，並最快下周啟動上市前預路演，月內掛牌。惟目標集資額降至約10億至15億美元（約78億至117億港元），較上月傳出擬集資20億美元大減25%至50%。以集資額計，順豐將會是今年香港第二大新股，僅次於9月上市、集資逾300億元的美的集團（0300）。路透旗下IFR引述消息報道，本月7日向港交所遞表內地商用車自動駕駛技術供應商希迪智駕，計劃明年透過香港IPO籌資約2億美元（約15.5億港元）。若成功上市，希迪智駕將成為繼黑芝麻智能（2533）及地平線機器人（9660）後，第三間成功在港上市特專科技公司。

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