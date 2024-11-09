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經濟

港股「偷步散水」 高位回吐最多650點

【明報專訊】十四屆全國人大常委會會議昨結束，市場普遍預期公布加碼放水撐市方案。惟市場憂「放水」規模及具體措施不如預期，港股於會議結束前「偷步散水」。恒指高開246點，早段曾升402點高見21,355點，其後高位急回吐最多650點，收報20,728點，倒跌225點或1.07%，全日成交2330.96億元。有股評人認為，最新「放水」規模不至令人失望，指數整體水平仍相對穩定，應以「平常心」看待政策記者會及市場預期。

期指尾段曾跌474點 夜期續尋底

昨日人大常委會審議通過近年來力度最大的債務重整措施，將地方政府債務限額增加6萬億元人民幣，用於置換存量隱性債務。消息公布時，期指尾段跌幅急擴大至474點，夜期繼續尋底。藍籌股中有22隻上漲、59隻下跌、1隻無變動。汽車股中升控股（0881）全日最高見17.6元，創1個月新高，升41.9%，收市時升幅收窄至25.8%，報15.6元，成為升幅最大的藍籌。內房股龍湖（0960）收報13.72元，跌5.8%，為最弱藍籌。

恒生科技指數方面，成分股中有11隻上漲，19隻下跌。漲幅最大的是小鵬汽車（9868），全日最高見60元，創1個月高，升20%，收報57.35元，仍升14.7%。跌幅最大的是網易（9999），收市以全日最低位119.4元，見1個月低，跌5.6%。阿里巴巴（9988）收報94元，跌1.7%；騰訊（0700）收報420.8元，亦跌1.8%。北水南下合計淨流出30.43億元，見一周最多，結束連續6日流入。全周計，三大指數終止連跌4周，恒指累升1.08%，科指累升4.11%，國指累升1.62%。

富昌金融聯席董事譚朗蔚表示，市場的期望與失望相互抵消，儘管9月底恒指快速上升後回吐，但整體走勢仍較穩定。他續稱，這次「放水」規模不算令人失望，累計金額有10萬億元人民幣，建議市場應以「平常心」看待政策記者會和市場預期。

分析：內地放水規模不算令人失望

同時，他料恒指未來走勢或受市場憧憬帶動「炒上」，但維持在20,000點至21,000點之間。自9月底上漲後，現階段的回吐屬於合理整固現象，在20,000點找到支撐位，對恒指後市表現仍有信心。

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