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經濟

特朗普上台添變數 儲局沒預設路線圖

【明報專訊】美國聯儲局一如市場預期，本月下調聯邦基金利率0.25厘，目標區間降至4.5厘至4.75厘。特朗普剛當選美國總統，市場分析其限制移民和增加關稅主張或會推高通脹，主席鮑威爾在會後記者會回應提問時表示，短期內選舉結果不會對聯儲局的政策決定有影響，當局仍在尋求降低利率。不過若政府或國會的政策對經濟產生任何影響，當局會與其他因素一樣，將之納入其經濟模型並予以考慮。

聯儲局本月議息聲明較9月變化不大，惟對就業市場描述較為偏弱，不再以「增長放緩」形容就業，改為指「勞動市場情况自今年以來普遍放緩」，降低通脹方面刪除「進一步」進展，改用「有更大信心朝向2%目標」說法，平衡就業和通脹目標雙重使命，則由有「進展」改為「支持」政策目標。

鮑威爾：沒必要急降至中性水平

鮑威爾稱，現時利率仍在限制水平。當局對未來進一步減息沒有預設路線圖，會評估數據、前景和風險平衡，逐次會議作出決定。若通脹未能持續降至2%，當局會更緩慢地移除限制性貨幣政策，若勞動市場意外走弱，當局可更快速地減息。不過他指從數據顯示，當局沒必要急於將利率調整至中性水平。

據芝商所FedWatch工具顯示，利率期貨市場預期聯儲局12月再減0.25厘的機會率為71%，較議息前高出約兩個百分點，與9月聯儲局點陣圖預測水平相同，至2025年底市場預期最少再減息0.75厘或以上，即減至3.75厘至4厘區間或以下的機會率逾七成半。議息後，美國國債債息回落，債價收復部分跌幅。截至昨晚9時半，10年期債息報4.314厘，較大選有結果前的周二收市高0.035厘。

巴克萊：暫停減息風險升

巴克萊銀行維持12月聯儲局減息0.25厘的預期，不過此後暫停減息的風險正在上升，尤其是一旦11月就業市場數據較市場預期走強、工資增長在颶風和罷工後反彈，以及通脹持續未能回落。2025年減息次數預期由3次縮至兩次，每次0.25厘，因應新政府關稅和移民政策，該行上調明年第四季核心PCE預測0.4個百分點至2.7%，GDP增速下調0.2個百分點至1.8%。至2026年，隨着消化關稅引起的通脹，預期聯儲局會再減息兩次。

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