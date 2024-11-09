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經濟

匯豐中銀跟美減息0.25厘 兩月減半厘 港銀「加慢減快」 每百萬樓按月慳近300元

【明報專訊】美國聯儲局本港時間昨日凌晨減息0.25厘後，昨日本港大型銀行以同等幅度下調港元最優惠利率（P），幅度大於市場預期。匯豐和中銀香港（2388）中午公布，自下周一（11日）起，港元最優惠利率和活期儲蓄利率，將分別降至5.375厘和0.375厘。加上9月已減0.25厘，港P兩個月以來累降半厘，回到2022年11月水平。分析指現時活期存款遠多於按揭貸款，減P對港銀淨息差有利，不過上輪港息加幅少於美息，認為港P不會每次隨美國減息而下調，下月料維持現水平。

明報記者 歐陽偉昉

渣打、恒生（0011）、東亞（0023）、工銀亞洲、招商永隆、上商、集友昨均公布減P息0.25厘。匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，調低港元存貸利率基於聯儲局減息，並考慮多項因素，包括經濟及市場環境，會密切留意外圍環境及本地經濟前景，有需要時調整利率。

分析：不會每次跟足 料下月不再減

是次減P息0.25厘後，新做實際按息降至3.625厘。以貸款期30年計算，每100萬元貸款額的每月供款將減少142元，較9月減息前累減285元（見表）。中原按揭董事總經理王美鳳表示，港銀再次加快跟隨美息下調，反映銀行未來息率回落走勢。她相信港P不會每次跟足美息下調，料年內港P維持現水平，明年則進一步降低。

CASA存款遠多於按揭 減息可增淨息差

上輪加息周期，美息累加5.25厘而港息僅加0.875厘，反觀今次減息周期，美息累減0.75厘，港銀已跟減0.5厘，「加慢減快」勢頭明顯。匯豐在9月上次減息後發表報告，指出本港銀行按揭貸款規模遠低於活期存款，減活期存息有利提高淨息差，並降低定期存款佔比，減少資金成本，另減息有助提高財富管理收入，銀行亦就減息已作好利率對冲等準備。

據金管局數據，截至9月底本港銀行港元活期和儲蓄存款 （CASA）為3.47萬億元，為未償還住宅按揭貸款1.87萬億元的1.86倍；港元CASA佔整體存款比率為44.49%，較減息前的8月底升0.92個百分點，反映銀行平均利息支出的綜合利率為2.35厘，較8月降0.17厘。彭博行業研究認為，是次港息下降0.25厘，銀行資金成本下降甚或大於按息收益減少，對銀行淨息差影響中性甚至正面。

渣打：特朗普影響要上台後才反映

特朗普當選美國總統，其主張下調企業稅和提高關稅，或令通脹升溫不利聯儲局減息，美國也可能要增加發債，令長期美債債息上升。不過渣打大中華及北亞區兼香港財資巿場部聯席主管劉孟璣指出，美國經濟放緩，聯儲局有需要減息，特朗普政策影響要至明年上台後才會漸漸在市場反映，港元最優惠利率仍主要隨聯儲局回落。昨日1個月港元拆息報4.11厘，較前日微升8點子（1厘等於100點子），但較一個月前低50點子，劉孟璣指拆息亦會跟隨美元回落，但中間會隨港元資金流動性波動。

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