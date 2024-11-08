英倫銀行減息1/4厘 符預期

【明報專訊】美聯儲凌晨公布議息結果前，英倫銀行宣布減息0.25厘，將基準利率由5厘降至4.75厘，是繼8月啟動減息周期後第二次減息，符合市場預期。英倫銀行預計，英國政府預算案可能會把消費者物價指數（CPI）的升幅，最多推高接近半個百分點。由於通脹預測較預期高，交易員下調對明年底前減息幅度的預期。衍生品市場的數據顯示，交易員預計未來一年將減息兩至三次。英鎊兌美元昨晚升近0.9%至1.2991。英鎊兌港元見10.08。
英鎊兌美元升0.9%
英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）稱央行需確保通脹維持在接近目標水平，故不能太快減息，也不能減息太多，但若經濟按央行預期發展，利率可能會逐步下降。雖然英國9月CPI按年升幅回落至2%以下，但由於能源價格上漲，英倫銀行預計CPI升幅到今年底將回升至2.5%左右，並要至2027年初才回落至目標水平。該央行預計由於政府預算案支出增加，通脹回落速度較原先預期慢。英政府目前計劃每年支出700億鎊（約7062億港元），其中接近一半通過借貸融資。
（綜合報道）
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