匯豐：特朗普減稅撐美股 麥格理料倘加徵60%關稅 華GDP增速放緩

法國外貿銀行（Natixis）大中華區高級經濟學家徐建煒表示，若特朗普對中國商品加徵60%關稅，並對中國電動車加徵200%關稅，將導致中國GDP減少1個百分點，人民幣也將面臨進一步貶值。牛津經濟研究院（Oxford Economics）指出，提高關稅將嚴重擠壓中國與美國的貿易，有可能導致中國在美國進口額的佔比，由去年的14%降至4%左右。

市場等待美聯儲凌晨公布議息結果，美股三大指數周三齊創新高後，昨早段續升。

德研究所：德對美出口或減15%

匯豐指出，特朗普對華大幅提高關稅，並向全球進口貨品徵收至少10%關稅的建議，除了對中國，以及與美國同屬「北美自由貿易區」的墨西哥和加拿大產生重大影響，對依賴美國市場的德國及印太地區國家，也將帶來打擊。德國、印度、日本、韓國和越南，目前對美國的出口額，佔它們總出口額的一成至三成。相比下，中國去年對美國的出口額，佔5000億美元出口總額的15%。

匯豐估計，若美國向中國以外的經濟體全面徵收20%的進口關稅，並在個別領域徵收更高關稅，歐盟對歐洲以外地區的總出口，將有兩成受到影響，汽車及藥品等出口貨品將受到衝擊。

德國汽車製造商向美國出口的汽車，比向其他任何國家都要多，因此面臨巨大風險。德國ifo經濟研究所警告，受潛在的關稅影響，德國對美國的出口可能會減少約15%。德國經濟研究所（IW）更警告，特朗普的關稅及隨之引發的報復，將拖累2028年的全球GDP，較基線預測低1個百分點。

PIIE：3政策對美負面影響更大

不過彼得森國際經濟研究所（PIIE）指出，特朗普的政策建議長遠對美國負面影響最大。PIIE就特朗普的3項政策，對美國及全球經濟的影響進行評估。這3項政策分別為：（1）驅逐非法入境勞工；（2）對華進口貨品加徵60%關稅，並對其他地區所有進口貨品加徵至少10%關稅；（3）提升總統對美聯儲政策的影響力。PIIE的分析指出，3項政策綜合起來，對美國產生的負面影響較中國及其他經濟體更大，且政策執行程度愈高，對美國損害愈大。

PIIE預期，在截至2028年「特朗普2.0」的任期尾聲，倘特朗普遣返130萬非法勞工、損害美聯儲獨立性，並向中國及全球加徵關稅，而沒引發環球報復，屆時美國GDP將較2028年的原本基線預測低2.8個百分點，而中國將會低0.5個百分點。倘特朗普遣返830萬非法勞工、損害美聯儲獨立性，向中國及全球加徵關稅的措施引發其他國家報復，屆時美國GDP將較2028年的原本基線預測低9.7個百分點，而中國則會低0.7個百分點。

（綜合報道）

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