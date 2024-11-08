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經濟

香港地產

波斯富街前泉章居2.3萬呎舖王不足70萬租出

【明報專訊】零售市道雖有回暖迹象，但核心區商舖租金仍未止跌。市場消息稱，冠華鏡廠或有關人士持有的銅鑼灣波斯富街巨舖，面積逾2.3萬方呎，最新以不足70萬元租出，呎租約30元，較2013年零售高峰時呎租82元大幅回落63%。

12年前劉軍逾11億購入一籃子舖

上述商舖位於寶榮大樓地下入口、1樓及2樓，面積約23,120方呎，曾見證零售興衰，商舖早年由著名客家菜館泉章居租用，及至2013年零售高峰時，獲先施百貨以月租190萬元租用，呎租高見82元，3年租期後，隨着零售業轉差，2016年續租時已減租40萬元至150萬元。

其後2019年社會運動，加上零售業表現遜於預期，先施完約後離場，期後商舖曾以短租形式租予市集數個月。

該舖身價亦因而大幅縮水，2012年零售業興旺時，曾獲內地投資者劉軍斥以11.42億元購入該廈一籃子商舖（包括是次租出的2.3萬方呎舖位），令市場嘩然，一度成為全港最貴舖王。

劉軍2015年把地下A、B舖位以2.1億元售予位元堂，其後於2017年以4.68億元沽出餘下部分（即先施租用部分）予冠華鏡廠或有關人士，合共套現約6.78億元，較購入價大幅蝕讓4.64億元，持貨約5年蝕逾四成。若以冠華鏡廠購入價4.68億元、月租不足70萬元計，租金回報約1.8厘。

郭鶴年家族1.6億購灣仔全幢

此外，商舖投資者黎永滔持有的灣仔皇后大道東100至102號全幢，上月中以1.6億元易手，以總樓面約12,929方呎計，呎價1.24萬元。登記買家為SUPERNOVA ALPHA LIMITED，公司董事為嘉里（0683）系創辦人、有「糖王」稱號郭鶴年的家族成員郭孔輔等，黎氏2007年9月6380萬購入，持貨約17年，帳面獲利9620萬元或1.5倍。本報就上述成交向黎永滔查詢，黎氏回覆指上述物業現為服務式住宅，價錢合理便出售，計劃換貨，有意購入零售核心區的商舖。

油塘工廈一單位2400萬沽出

另一方面，油塘高輝工業大廈6樓05室，面積9600方呎，成交價2400萬元，呎價2500元，原業主為英皇集團或有關人士，於2010年4月2620萬元購入上述單位及同層01室，而該01室今年8月3347萬元易手，呎價2941元。

相關字詞﹕舖王 波斯富街 郭鶴年家族成員 黎永滔 劉軍 寶榮大樓 冠華鏡廠

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