信置擬明年推6盤 涉近5000伙 康城13期佔2550伙成「重頭戲」

明報記者 林可為

信置系樓盤包括何文田ST. GEORGE'S MANSIONS、西南九龍長沙灣維港滙系列等，今年迄今累沽近500伙、吸金約55億元（以信置應佔溢利計）。田兆源表示，從宏觀環境看，美國9月啟動減息、中央出招救市，有利本港經濟發展，另境外專才持續來港，帶動住屋需求，亦吸引投資客買樓收租，相信明年樓市將有更明顯反彈，樓價料可穩定向上。

至於明年推盤大計，他表示將有6個新盤列隊出擊，其中4個位處港島和九龍、涉單位總數4925伙。作為「重頭戲」的日出康城第13期，總共提供2550伙，現正待批預售樓花，最快明年上半年登場，賣點是戶型多元化，涵蓋1房至4房間隔，當中以兩房為主打，上述項目亦是信置繼推出日出康城11期凱柏峰系列後，在同區另一大型發展。

榮光街市建局項目打造雙子大廈

另外，信置與市建局等合作、屬舊區重建的土瓜灣榮光街項目，稍後將申請預售樓花同意書，爭取最快明年下半年登場，涉458伙，戶型包含1房至3房，目標客源料以年輕分支家庭和上車客為主。田又透露，項目將打造成雙子大廈，讓舊社區面貌煥然一新，部分單位可享海景。

ONE CENTRAL PLACE料成明年頭炮

至於有機會為明年頭炮、同樣與市建局合作的中環ONE CENTRAL PLACE，提供121伙，估計快將獲批入伙紙，意味以接近現樓形式發售；項目屬單幢設計，於2021年底獲批預售並上載樓書，惟一直按兵不動，提供116伙標準單位、5伙特色戶，其中標準戶實用面積383至992方呎、屬1房至3房設計、特色戶實用面積393至1028方呎。

值得一提，近年ESG理念大行其道，即提倡環境保護（Environment）、社會責任（Social）、公司管治（Governance）。田兆源表示，集團設計旗下新樓盤，不遺餘力實踐ESG理念，包括強化屋苑住客會所各項設施，引進更多元化的體育及康體設施，希望讓住戶擁有更佳生活品質，同時引進不同品種的植物花卉，打造更綠化園林環境，同時優化屋苑的空氣質素，令住戶可在健康環境中持續生活。