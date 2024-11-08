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經濟
2024年11月8日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
耀才客帳戶疑黑客操縱 買中國金石 上月24日股價飈近8倍急回 據稱耀才全數賠償
證監2017年發指引 盼提升券商銀行網絡保安
內地上月出口升12.7% 遠勝預期
大家樂盈警 半年純利跌最多30%
中芯上季多賺58％ 收入創新高
內房內需股做好 恒指彈414點 近3周最大升幅 成交2197億兩周高
MSCI季檢剔出廣汽滔搏
人幣中間價降666點子 離岸價曾貶至7.21
中證監：AH股仍處相對歷史低位
晶科今首掛 暗盤升13%
太地9月底港寫字樓出租率93%
宏利上季新業務價值核心盈利新高
陳茂波冀鞏固港風險管理中心地位
匯豐：特朗普減稅撐美股 麥格理料倘加徵60%關稅 華GDP增速放緩
英倫銀行減息1/4厘 符預期
日產上半年純利挫94% 擬裁員9000 削兩成產能
張兆聰：安踏有起色 博進一步炒上
港元定存中銀1個月年息見4厘
美元定存高息精選
植耀輝：恒指突破否 還看政策力度
方保僑：電子告票：智慧交通的趨勢
技術取勝：李寧料18.6元阻力大
盧駿匡：港股短期已見底 宜分段撈貨
劉思明：龍頭消費股早起飛 吼落後股趕上
周顯：發展商賣住宅填商廈窟窿
譚新強：特朗普2.0 中國如何爭取主動權
湯文亮：跌乜買乜 升乜放乜
經濟增長利率穩定 大馬樓價料平穩
信置擬明年推6盤 涉近5000伙 康城13期佔2550伙成「重頭戲」
天璽．天單日招標沽8伙 套近1.8億
波斯富街前泉章居2.3萬呎舖王不足70萬租出
曹光彪兒子千萬沽囍滙1房 10年實蝕近百萬
鄧麗君故居重建項目上樓書
技術取勝：李寧料18.6元阻力大
【明報專訊】比亞迪電子逼30元關（圖）
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