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經濟

宏利上季新業務價值核心盈利新高

【明報專訊】宏利金融（0945）公布第三季業績，公司整體及亞洲業務部於3項保險新做業務指標均創下新高，當中包括年度化保費等值（APE）銷售總額、新做業務合同服務利潤（CSM） 及新做業務價值（NBV）均創下歷年新高。同時帶動宏利於季內核心盈利達到歷來新高，按年升4%至18.28億加元，另歸於股東的收入淨額亦按年升82%至18.39億加元。

新做業務價值增39%

宏利第三季整體APE銷售額、新做業務CSM及NBV分別達23.47億加元、7.59億加元及8.43億加元新高，按年升四成、47%及39%。

按地區分部計，亞洲區APE銷售額、新做業務CSM及NBV分別為13.72億加元、4.35億加元及4.81億加元新高，按年升64%、45%及55%，反映香港、中國內地、新加坡及日本市場的銷售量上升，而新做業務價值利潤率則維持在38.8%強勁水平。

港澳APE銷售額升1.7倍

香港及澳門方面，宏利香港及澳門季內APE銷售額按年升1.73倍至44億元。季內核心盈利、NBV，以及新做業務CSM分別為達20億元、19億元和15億元，三者均錄雙位數按年升幅，分別按年升34%、83%，以及49%。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，公司期內於香港繼續投放資源並推出一系列舉措，當中包括一款定期保費投資相連壽險保單及宏利健康體檢站電子平台。

相關字詞﹕保險 新高 宏利香港 新造業務合同服務利潤 年度化保費等值 新造業務價值 保險股 宏利 宏利金融

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