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經濟

晶科今首掛 暗盤升13%

【明報專訊】LED產品製造商晶科電子（2551）和家居線上零售商傲基股份（2519）雙雙於今天首掛，昨交易平台暗盤收市表現不一。榮登今年「超購王」的晶科電子暗盤表現較佳，於輝立及富途暗盤均升超過一成，傲基暗盤均跌超過一成。

晶科電子昨於輝立暗盤最高見5.4元，較定價升近五成，收報4.08元，較上市價高13%，成交4080萬元。不計手續費，每手1000股帳面賺470元；至於富途暗盤收報4.16元，較定價升15.2%。該公司昨公布公開發售部分超額5678倍，認購700手才穩奪1手。至於傲基於輝立暗盤昨收報13.82元，跌11.4%，不計手續費，每手300股帳面蝕534元；成交1840萬元。該股昨晚公布分配結果，公開發售部分獲超額16.74倍，認購兩手可穩獲一手。

國富氫能招股 集資最多4.4億

另內地氫能設備一體化解決方案提供商國富氫能（2582）昨起招股，發售600萬股，按最高發售價每股73元計，集資最多4.4億元，一手100股，入場費約7373.6元（見表）。盈利表現方面，國富氫能至今未能扭虧。去年收入5.22億元（人民幣，下同），按年升45%，虧損7504.3萬元，今年首5個月虧損9683.6萬元。

內地商用車自動駕駛技術供應商希迪智駕昨遞表申請上市，有可能成為本港第三家特專科技公司，中金（3908），中信建投（6066）及中國平安資本為其聯席保薦人。公司2023年及今年上半年分別虧損2.55億元及1.23億元。

明報記者

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