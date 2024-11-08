內房內需股做好 恒指彈414點 近3周最大升幅 成交2197億兩周高

隔晚美股創新高，恒指低開152點已幾乎是全日低位，隨着內地公布10月出口升12.7%勝預期，人民幣離岸價早段跌穿7.21後反彈逾300點子，刺激大市回升。上證創近一個月高位，帶動恒指午後一度升447點，最終收市升414點或2%，報20,953點，升穿10天及20天線。國指升183點或2.5%，收報7546點，科指升103點或2.3%，收報4677點。

北水淨流入縮至11.8億

北水淨入大降九成半至11.8億元，美團（3690）及騰訊（0700）分獲淨入8.7億元及6.5億元，中信証券（6030）亦錄得5.4億元淨流入；盈富基金（2800）及恒生中國企業（2828），則分別被淨沽38.7億及11.5億元。

科技股做好，美團升5.6%，單隻已貢獻大市過百點升幅，騰訊、阿里巴巴（9988）、京東（9618）升1%至2%；憧憬中央出台政策谷經濟，內需股有炒作，海底撈（6862）升逾9%，為表現最好藍籌，華潤啤酒（0291）升8.4%，李寧（2331）、蒙牛（2319）及百威亞太（1876）齊升逾半成，安踏（2020）、農夫山泉（9633）升4%；10月內房銷情理想，內房股亦炒上，龍湖（0960）升逾8%，華潤置地（1109）升3.5%。

分析：恒指仍處19700至21133點整固

市場憧憬中央將加大政策刺激力度以應對外部挑戰，渣打大中華區高級經濟師劉健恒指出，9月底至10月初，內地出台一系列刺激政策留有不少後着，隨着人大常委會議、經濟工作會議及明年兩會陸續召開，相信內地會加碼推出支持經濟措施 ，以局部抵消特朗普上台帶來的憂慮。

第一上海首席策略師葉尚志則表示，內地10月出口按年增長12.7%大超預期，但進口則跌2.3%，表現不達預期顯示內需疲弱的問題仍有待解決，情况可能促使內地加碼加推增量措施來刺激內部需求。港股仍處於整固階段，恒指現時的波幅範圍仍處於19,700至21,133點之間，後市要走出這範圍後才有新方向展現的機會。

明報記者