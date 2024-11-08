明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

內房內需股做好 恒指彈414點 近3周最大升幅 成交2197億兩周高

【明報專訊】美國總統大選塵垢落定，特朗普重新入主白宮，港股焦點再次重回對中央加碼撐市的憧憬，加上人民幣反彈及內地出口數據理想，帶動恒指昨一度升近450點，收市升414點，報20,953點，創近3周最大升幅，成交增至2197億元，為兩星期高位，ATMXJ齊反彈，內房、內需股全線上升。北水淨入縮至11.8億元，連續第六天淨入。

隔晚美股創新高，恒指低開152點已幾乎是全日低位，隨着內地公布10月出口升12.7%勝預期，人民幣離岸價早段跌穿7.21後反彈逾300點子，刺激大市回升。上證創近一個月高位，帶動恒指午後一度升447點，最終收市升414點或2%，報20,953點，升穿10天及20天線。國指升183點或2.5%，收報7546點，科指升103點或2.3%，收報4677點。

北水淨流入縮至11.8億

北水淨入大降九成半至11.8億元，美團（3690）及騰訊（0700）分獲淨入8.7億元及6.5億元，中信証券（6030）亦錄得5.4億元淨流入；盈富基金（2800）及恒生中國企業（2828），則分別被淨沽38.7億及11.5億元。

科技股做好，美團升5.6%，單隻已貢獻大市過百點升幅，騰訊、阿里巴巴（9988）、京東（9618）升1%至2%；憧憬中央出台政策谷經濟，內需股有炒作，海底撈（6862）升逾9%，為表現最好藍籌，華潤啤酒（0291）升8.4%，李寧（2331）、蒙牛（2319）及百威亞太（1876）齊升逾半成，安踏（2020）、農夫山泉（9633）升4%；10月內房銷情理想，內房股亦炒上，龍湖（0960）升逾8%，華潤置地（1109）升3.5%。

分析：恒指仍處19700至21133點整固

市場憧憬中央將加大政策刺激力度以應對外部挑戰，渣打大中華區高級經濟師劉健恒指出，9月底至10月初，內地出台一系列刺激政策留有不少後着，隨着人大常委會議、經濟工作會議及明年兩會陸續召開，相信內地會加碼推出支持經濟措施 ，以局部抵消特朗普上台帶來的憂慮。

第一上海首席策略師葉尚志則表示，內地10月出口按年增長12.7%大超預期，但進口則跌2.3%，表現不達預期顯示內需疲弱的問題仍有待解決，情况可能促使內地加碼加推增量措施來刺激內部需求。港股仍處於整固階段，恒指現時的波幅範圍仍處於19,700至21,133點之間，後市要走出這範圍後才有新方向展現的機會。

明報記者

上 / 下一篇新聞

耀才客帳戶疑黑客操縱 買中國金石 上月24日股價飈近8倍急回 據稱耀才全數賠償
耀才客帳戶疑黑客操縱 買中國金石 上月24日股價飈近8倍急回 據稱耀才全數賠償
證監2017年發指引 盼提升券商銀行網絡保安
證監2017年發指引 盼提升券商銀行網絡保安
內地上月出口升12.7% 遠勝預期
內地上月出口升12.7% 遠勝預期
大家樂盈警 半年純利跌最多30%
大家樂盈警 半年純利跌最多30%
中芯上季多賺58％ 收入創新高
中芯上季多賺58％ 收入創新高
MSCI季檢剔出廣汽滔搏
MSCI季檢剔出廣汽滔搏
人幣中間價降666點子 離岸價曾貶至7.21
人幣中間價降666點子 離岸價曾貶至7.21
中證監：AH股仍處相對歷史低位
中證監：AH股仍處相對歷史低位
晶科今首掛 暗盤升13%
晶科今首掛 暗盤升13%
太地9月底港寫字樓出租率93%
太地9月底港寫字樓出租率93%
宏利上季新業務價值核心盈利新高
宏利上季新業務價值核心盈利新高
陳茂波冀鞏固港風險管理中心地位
陳茂波冀鞏固港風險管理中心地位
匯豐：特朗普減稅撐美股 麥格理料倘加徵60%關稅 華GDP增速放緩
匯豐：特朗普減稅撐美股 麥格理料倘加徵60%關稅 華GDP增速放緩
英倫銀行減息1/4厘 符預期
英倫銀行減息1/4厘 符預期
日產上半年純利挫94% 擬裁員9000 削兩成產能
日產上半年純利挫94% 擬裁員9000 削兩成產能
張兆聰：安踏有起色 博進一步炒上
張兆聰：安踏有起色 博進一步炒上
港元定存中銀1個月年息見4厘
港元定存中銀1個月年息見4厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
植耀輝：恒指突破否 還看政策力度
植耀輝：恒指突破否 還看政策力度
方保僑：電子告票：智慧交通的趨勢
方保僑：電子告票：智慧交通的趨勢
技術取勝：李寧料18.6元阻力大
技術取勝：李寧料18.6元阻力大
盧駿匡：港股短期已見底 宜分段撈貨
盧駿匡：港股短期已見底 宜分段撈貨
劉思明：龍頭消費股早起飛 吼落後股趕上
劉思明：龍頭消費股早起飛 吼落後股趕上
周顯：發展商賣住宅填商廈窟窿
周顯：發展商賣住宅填商廈窟窿
譚新強：特朗普2.0 中國如何爭取主動權
譚新強：特朗普2.0 中國如何爭取主動權
湯文亮：跌乜買乜 升乜放乜
湯文亮：跌乜買乜 升乜放乜
經濟增長利率穩定 大馬樓價料平穩
經濟增長利率穩定 大馬樓價料平穩
信置擬明年推6盤 涉近5000伙 康城13期佔2550伙成「重頭戲」
信置擬明年推6盤 涉近5000伙 康城13期佔2550伙成「重頭戲」
天璽．天單日招標沽8伙 套近1.8億
天璽．天單日招標沽8伙 套近1.8億
波斯富街前泉章居2.3萬呎舖王不足70萬租出
波斯富街前泉章居2.3萬呎舖王不足70萬租出
曹光彪兒子千萬沽囍滙1房 10年實蝕近百萬
曹光彪兒子千萬沽囍滙1房 10年實蝕近百萬
鄧麗君故居重建項目上樓書
鄧麗君故居重建項目上樓書