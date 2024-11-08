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經濟

中芯上季多賺58％ 收入創新高

【明報專訊】中芯國際（0981）公布截至9月30日止第三季業績，純利1.49億美元，按年升58.3%，按季跌9.6%，期內收入按季升14%至21.7億美元，單季首次衝破20億美元，創歷史新高。集團同時給予第四季指引，料季度收入按季由持平至增長2%之間；毛利率介乎18%至20%。中芯表示，期內新增2.1萬片12吋月產能，促進產品結構進一步優化，平均銷售單價上升。整體產能利用率提升至90.4%，毛利率為20.5%，按年升0.7個百分點，按季增6.6個百分點，資本開支為11.78億美元，按季減少48%。中國市場佔集團收入比重由次季的80.3%進一步增至86.4%，美國市場由16%減少至10.6%。

華虹半導體（1347）亦公布第三季業績，股東應佔利潤飈升2.23倍至4481.6萬美元，期內銷售收入5.26億美元，按年下跌7.43%，主要受累平均銷售價格下降，毛利率減少3.9個百分點至12.2%，集團預計，第四季銷售收入約在5.3億至5.4億美元之間，毛利率約在11%至13%之間。

華虹半導體上季利潤飈2.23倍

華虹半導體總裁兼執行董事唐均君表示，整體半導體市場復蘇情况符預期，但存結構分化，第三季銷售收入及毛利率均較指引好，並實現按季增長，顯示公司面對複雜市場環境有較好韌力。他續稱，無錫新12英寸產線的建設持續按計劃推進，料各工藝平台的試生產及工藝驗證將在今年底到明年初全面鋪開。公司將利用新生產線進行工藝平台的持續技術迭代，以滿足下游各類新興需求的不斷湧現與增長，帶動公司整體營運表現邁上新台階。

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