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經濟

大家樂盈警 半年純利跌最多30%

【明報專訊】本地餐飲市場低迷，繼大快活（0052）後，另一家連鎖餐飲股大家樂（0341）亦發盈警，預料截至9月底止6個月純利按年下跌不超過30%，以去年純利約2億元計，即大家樂上半財年純利最低約1.4億元。

大家樂稱，經濟疲軟及境外消費習慣增加下，集團期內溢利下降，主要原因是整體餐飲業於今個財政年度首季出現較預期更嚴重的跌幅，以及受疫情相關限制於上個財年同期解除後，銷售強勁復蘇所帶來的高基數效應影響。集團強調，短期內宏觀經濟環境仍存不確定因素，但對自身的市場競爭優勢充滿信心，料市場回暖時可把握發展機遇，重拾增長動力 。

集團又稱，香港市場面對有關挑戰已迅速調整經營策略，減輕對營運業績的不利影響，包括在港重點推出高性價比的餐單組合，推出優惠和皇牌產品推廣，並加強會員忠誠度計劃，料可有效刺激消費意欲，提升消費次數，緩解集團銷售額下降的部分影響。此外，集團亦推進數碼化及改善業務流程，持續提升員工生產力和營運效率。

內地方面，大家樂透過快速調整產品組合，推出促銷活動和策略品牌營銷，在充滿挑戰的環境下業務仍維持穩健的經營表現和利潤。同時，集團把握大灣區發展機遇擴展分店網絡。

Jollibee母企1.18億購添好運8%股權

雖然本地連鎖餐飲龍頭生意均受壓，不過菲律賓炸雞快餐連鎖店快樂蜂Jollibee母公司快樂蜂食品宣布，收購港連鎖點心店添好運餘下8%股權，作價2020萬坡元（約1.18億港元），交易完成後快樂蜂食品將全資擁有添好運。

以最新交易價格計，添好運整體估值2.525億坡元（約14.8億港元）。添好運現時在全球11個市場擁有80間店舖，快樂蜂表示，添好運將發展成集團的中餐旗艦品牌。

相關字詞﹕添好運 快樂蜂 大快活 餐飲股 大家樂 餐飲業 菲律賓 大灣區

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